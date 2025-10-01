https://ria.ru/20251001/odessa-2045630554.html
В Одессе девять человек погибли из-за непогоды
В Одессе девять человек погибли из-за непогоды - РИА Новости, 01.10.2025
В Одессе девять человек погибли из-за непогоды
Девять человек, в том числе ребенок, погибли в Одессе из-за непогоды во вторник, сообщила госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). РИА Новости, 01.10.2025
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Девять человек, в том числе ребенок, погибли в Одессе из-за непогоды во вторник, сообщила госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
"Почти сутки спасатели ликвидируют последствия непогоды в Одессе
и Одесском районе
. На данный момент известно о девяти погибших, среди которых один ребенок", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале
ведомства.
Сообщается, что экстренным службам удалось спасти из подтопленных районов 362 человека и эвакуировать 227 транспортных средств. Всего в операции были задействованы 255 спасателей и 68 единиц спецтехники. Спасательные работы продолжаются, отмечают в ведомстве.
Во вторник мэр Одессы Геннадий Труханов
сообщил о выпадении в городе за несколько часов полуторамесячной нормы осадков. В городе было остановлено движение городского транспорта, развернуты районные оперативные штабы и введен в действие план реагирования на чрезвычайные ситуации.