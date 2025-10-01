В Одессе девять человек погибли из-за непогоды

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Девять человек, в том числе ребенок, погибли в Одессе из-за непогоды во вторник, сообщила госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщается, что экстренным службам удалось спасти из подтопленных районов 362 человека и эвакуировать 227 транспортных средств. Всего в операции были задействованы 255 спасателей и 68 единиц спецтехники. Спасательные работы продолжаются, отмечают в ведомстве.