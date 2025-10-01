Рейтинг@Mail.ru
Подполье сообщило об ударе по судоремонтному заводу ВСУ в Одесской области - РИА Новости, 01.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:15 01.10.2025
Подполье сообщило об ударе по судоремонтному заводу ВСУ в Одесской области
Подполье сообщило об ударе по судоремонтному заводу ВСУ в Одесской области
Цех сборки военных БЭК поражен на судоремонтном заводе под Одессой, ликвидированы 10 сотрудников, работавших для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T14:15:00+03:00
2025-10-01T14:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
одесса
одесская область
румыния
сергей лебедев
вооруженные силы украины
одесса
одесская область
румыния
одесса, одесская область, румыния, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Одесская область, Румыния, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударе по судоремонтному заводу ВСУ в Одесской области

ВС РФ нанесли удар по цеху сборки безэкипажных катеров ВСУ в Одесской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов ВС РФ в зоне СВО
Боевая работа артиллеристов ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа артиллеристов ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Цех сборки военных БЭК поражен на судоремонтном заводе под Одессой, ликвидированы 10 сотрудников, работавших для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Новые данные по прилёту: прилетело в цех по сборке безэкипажных катеров, погибла вся смена около 10 человек", - рассказал Лебедев.
Ранее утром в среду Лебедев сообщил РИА Новости, что в Измаиле Одесской области ударом была поражен судоремонтный завод, куда ранее прибыли военные катера со стороны Румынии.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
В подполье рассказали, что ВСУ начали готовить в Одесской области
29 сентября, 11:01
 
Специальная военная операция на УкраинеОдессаОдесская областьРумынияСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
