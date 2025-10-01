https://ria.ru/20251001/odessa-2045626657.html
Подполье сообщило об ударе по судоремонтному заводу ВСУ в Одесской области
Подполье сообщило об ударе по судоремонтному заводу ВСУ в Одесской области - РИА Новости, 01.10.2025
Подполье сообщило об ударе по судоремонтному заводу ВСУ в Одесской области
Цех сборки военных БЭК поражен на судоремонтном заводе под Одессой, ликвидированы 10 сотрудников, работавших для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 01.10.2025
специальная военная операция на украине
одесса
одесская область
румыния
сергей лебедев
вооруженные силы украины
одесса
одесская область
румыния
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Одесская область, Румыния, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Подполье сообщило об ударе по судоремонтному заводу ВСУ в Одесской области
ВС РФ нанесли удар по цеху сборки безэкипажных катеров ВСУ в Одесской области