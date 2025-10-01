Диванные воины, чье оружие в сетевых битвах — джойстик да мышка, любят сравнивать Россию с Израилем, причем не в пользу нашей страны: вот, мол, ЦАХАЛ безжалостно стирает всех врагов с лица земли, а Москва, проводя СВО, осторожничает, медлит и делает все, чтобы избежать жертв среди украинского мирного населения. Зачем же этот гуманизм с его вечным "мы не такие"? Почему бы не "бахнуть"?

И впрямь стратегия нашего Генштаба может показаться незрелищной. Никаких там эпических разрушений, лишь методичные, точно рассчитанные удары по технике, инфраструктуре и живой силе противника. Никто не заводит "Полет валькирий" и не повторяет классическую фразу про "запах напалма по утрам". Все буднично, все не как в кино, все предельно аккуратно: более трех лет наши военные рискуют своей жизнью, лишь бы не навредить мирным жителям Украины.

Однако вспомним историю: разве когда-нибудь бесцельная жестокость оправдывала себя? Полет валькирий с чудовищными разрушениями мирных сел и городов закончился для США позорным поражением во Вьетнаме. Убийства с беспилотников мирных афганцев привели к бегству американской армии из Афганистана. Недавняя агрессия Израиля против Ирана не дала Тель-Авиву абсолютно ничего. А вот российская стратегия — при всей ее незрелищности — имеет одно преимущество: она работает.

Пока я пишу эту заметку, с ЛБС поступают новости о том, что наши бойцы продолжили охват Красного Лимана, расширяют буферную зону в Днепропетровской области и прижали вэсэушников к Клебан-Быкскому водохранилищу. Только за последнюю неделю нами были освобождены Кировск, Муравка, Переездное, Дерилово, Майское.

Российская армия, словно анаконда, душит ВСУ — медленно, но неумолимо. Фронт все время ползет на запад, а ВСУ уже не знает, как и кем затыкать дыры на ЛБС.

Но при этом — и это важнейшая часть нашей стратегии — миллионы мирных украинцев сохраняют лояльность России. Да, киевский режим затыкает им рты, они боятся своих соседей, мовных патрулей, тэцекашников, но нормальное отношение к России у них остается — эту песню не задушишь, не убьешь.

Удары нашей армии по украинским военкоматам воспринимаются там как божье благословение. Украинцы прекрасно видят, что свои вэсэушники прикрываются женщинами и детьми, а российские военные делают все, чтобы обычные граждане в конфликте не пострадали.

Наша гуманная стратегия показала украинцам, что российская армия пришла не оккупировать их, а освободить от оккупантов — нацистского киевского режима, который уничтожает их в навязанной Западом войне.

Поэтому три года назад массово проголосовали на референдуме за воссоединение с Россией жители Новороссии. А вчера губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что, если бы прошли сейчас такие референдумы в Одессе и Николаеве, их жители тоже выступили бы за возвращение домой.

"На юге Украины всегда жили люди, которые чувствовали себя частью России — по культуре, по языку, по истории. Николаев и Одесса — это города русской славы, русского духа, — сказал Сальдо. — Если бы людям дали возможность высказаться честно и свободно, они бы сделали тот же выбор, что и жители Херсонской области: быть с Россией, с большой Родиной, где есть защита, развитие и будущее".

Губернатора услышали и поддержали в Кремле. "Безусловно, в Одессе и Николаеве есть много тех, кто, конечно же, хотел бы связать свою судьбу с Россией, — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. — Сейчас эти люди вряд ли смогут возвысить свой голос в пользу этого. Это просто опасно для жизни".

Но даже сегодня на улицах Одессы раздается русская речь, а горожане не боятся драться с тэцекашниками и спорить с мовными пропагандистами. Добиться этого Москва смогла, тщательно дозируя свои военные удары и адресуя их исключительно живой силе противника. Украинцы нам не враги, у нас общие враги, и они сидят в Киеве — вот четкое и ясное послание наших ВС.

Да, хочется порой отомстить за страдания наших пленных, за гибель наших солдат, душа болит от мысли о муках наших невинно погибших мирных граждан. Это естественный человеческий инстинкт, однако на войне правит холодный расчет, а не эмоции. Терпеливый гуманизм Москвы позволяет освобождать не только территории, но и души людей — от того плена, в который их захватила западная пропаганда.

Жестокость — всегда удел проигравших. Они словно предчувствуют свое поражение и заранее мстят за него победителям. Но это изначально обреченная тактика, она проваливается быстро и беспощадно.