Рейтинг@Mail.ru
Мы и впрямь не такие: Одесса-мама хочет домой - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 01.10.2025 (обновлено: 09:15 01.10.2025)
https://ria.ru/20251001/odessa-2045503653.html
Мы и впрямь не такие: Одесса-мама хочет домой
Мы и впрямь не такие: Одесса-мама хочет домой - РИА Новости, 01.10.2025
Мы и впрямь не такие: Одесса-мама хочет домой
Диванные воины, чье оружие в сетевых битвах — джойстик да мышка, любят сравнивать Россию с Израилем, причем не в пользу нашей страны: вот, мол, ЦАХАЛ... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T08:00:00+03:00
2025-10-01T09:15:00+03:00
аналитика
россия
одесса
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045609844_6:0:1343:752_1920x0_80_0_0_6be3be0cd9165db358154bcc7983eb9a.png
https://ria.ru/20250926/lukashenko-2044663931.html
https://ria.ru/20250930/kreml-2045343403.html
https://ria.ru/20250927/ukraina-2044829683.html
россия
одесса
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045609844_173:0:1176:752_1920x0_80_0_0_a4417fd25ca34d412a8dc18ab1c015ca.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, россия, одесса, украина
Аналитика, Россия, Одесса, Украина

Мы и впрямь не такие: Одесса-мама хочет домой

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
Дзен
Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Все материалы
Диванные воины, чье оружие в сетевых битвах — джойстик да мышка, любят сравнивать Россию с Израилем, причем не в пользу нашей страны: вот, мол, ЦАХАЛ безжалостно стирает всех врагов с лица земли, а Москва, проводя СВО, осторожничает, медлит и делает все, чтобы избежать жертв среди украинского мирного населения. Зачем же этот гуманизм с его вечным "мы не такие"? Почему бы не "бахнуть"?
И впрямь стратегия нашего Генштаба может показаться незрелищной. Никаких там эпических разрушений, лишь методичные, точно рассчитанные удары по технике, инфраструктуре и живой силе противника. Никто не заводит "Полет валькирий" и не повторяет классическую фразу про "запах напалма по утрам". Все буднично, все не как в кино, все предельно аккуратно: более трех лет наши военные рискуют своей жизнью, лишь бы не навредить мирным жителям Украины.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Российскую армию в зоне СВО будет трудно остановить, заявил Лукашенко
26 сентября, 18:09
Однако вспомним историю: разве когда-нибудь бесцельная жестокость оправдывала себя? Полет валькирий с чудовищными разрушениями мирных сел и городов закончился для США позорным поражением во Вьетнаме. Убийства с беспилотников мирных афганцев привели к бегству американской армии из Афганистана. Недавняя агрессия Израиля против Ирана не дала Тель-Авиву абсолютно ничего. А вот российская стратегия — при всей ее незрелищности — имеет одно преимущество: она работает.
Пока я пишу эту заметку, с ЛБС поступают новости о том, что наши бойцы продолжили охват Красного Лимана, расширяют буферную зону в Днепропетровской области и прижали вэсэушников к Клебан-Быкскому водохранилищу. Только за последнюю неделю нами были освобождены Кировск, Муравка, Переездное, Дерилово, Майское.
Российская армия, словно анаконда, душит ВСУ — медленно, но неумолимо. Фронт все время ползет на запад, а ВСУ уже не знает, как и кем затыкать дыры на ЛБС.
Но при этом — и это важнейшая часть нашей стратегии — миллионы мирных украинцев сохраняют лояльность России. Да, киевский режим затыкает им рты, они боятся своих соседей, мовных патрулей, тэцекашников, но нормальное отношение к России у них остается — эту песню не задушишь, не убьешь.
Удары нашей армии по украинским военкоматам воспринимаются там как божье благословение. Украинцы прекрасно видят, что свои вэсэушники прикрываются женщинами и детьми, а российские военные делают все, чтобы обычные граждане в конфликте не пострадали.
Наша гуманная стратегия показала украинцам, что российская армия пришла не оккупировать их, а освободить от оккупантов — нацистского киевского режима, который уничтожает их в навязанной Западом войне.
Поэтому три года назад массово проголосовали на референдуме за воссоединение с Россией жители Новороссии. А вчера губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что, если бы прошли сейчас такие референдумы в Одессе и Николаеве, их жители тоже выступили бы за возвращение домой.
"На юге Украины всегда жили люди, которые чувствовали себя частью России — по культуре, по языку, по истории. Николаев и Одесса — это города русской славы, русского духа, — сказал Сальдо. — Если бы людям дали возможность высказаться честно и свободно, они бы сделали тот же выбор, что и жители Херсонской области: быть с Россией, с большой Родиной, где есть защита, развитие и будущее".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
В Одессе и Николаеве много желающих связать судьбу с Россией, заявил Песков
Вчера, 12:57
Губернатора услышали и поддержали в Кремле. "Безусловно, в Одессе и Николаеве есть много тех, кто, конечно же, хотел бы связать свою судьбу с Россией, — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. — Сейчас эти люди вряд ли смогут возвысить свой голос в пользу этого. Это просто опасно для жизни".
Но даже сегодня на улицах Одессы раздается русская речь, а горожане не боятся драться с тэцекашниками и спорить с мовными пропагандистами. Добиться этого Москва смогла, тщательно дозируя свои военные удары и адресуя их исключительно живой силе противника. Украинцы нам не враги, у нас общие враги, и они сидят в Киеве — вот четкое и ясное послание наших ВС.
Да, хочется порой отомстить за страдания наших пленных, за гибель наших солдат, душа болит от мысли о муках наших невинно погибших мирных граждан. Это естественный человеческий инстинкт, однако на войне правит холодный расчет, а не эмоции. Терпеливый гуманизм Москвы позволяет освобождать не только территории, но и души людей — от того плена, в который их захватила западная пропаганда.
Жестокость — всегда удел проигравших. Они словно предчувствуют свое поражение и заранее мстят за него победителям. Но это изначально обреченная тактика, она проваливается быстро и беспощадно.
Наша военная стратегия работает вдолгую. Она рассчитана на то, что "Спокойные лиманы, зеленые каштаны // Еще услышат шелест развернутых знамен, // Когда войдет обратно походкою чеканной // В красавицу-Одессу победный батальон".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
"На это уже никто не рассчитывает". Россия определила границы Украины
27 сентября, 21:37
 
АналитикаРоссияОдессаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала