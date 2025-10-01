Американское общество разрывают противоречия, отметил Мартин Лютер Кинг III

ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Американское общество столкнулось с необходимостью сделать выбор между политикой и сохранением единства на фоне углубляющегося раскола между республиканцами и демократами, заявил РИА Новости всемирно известный правозащитник и активист Мартин Лютер Кинг III.

Активист выразил обеспокоенность тем, что вспышки насилия свидетельствуют об утрачивании обществом человечности, что, по его мнению, может подорвать моральные устои американской демократии. Он призвал американскую общественность не позволять идеологическим разногласиям отнимать у оппонентов их человеческое достоинство.