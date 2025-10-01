Американское общество разрывают противоречия, отметил Мартин Лютер Кинг III

ВАШИНГТОН, 1 окт - РИА Новости. Американское общество столкнулось с необходимостью сделать выбор между политикой и сохранением единства на фоне углубляющегося раскола между республиканцами и демократами, заявил РИА Новости всемирно известный правозащитник и активист Мартин Лютер Кинг III.
"Наше любимое сообщество оказалось на трудном и удручающем перепутье - где многие люди в первую очередь стремятся расколоть нас из-за наших различий, вместо того чтобы сосредоточиться на нашей общей надежде на лучшее будущее. Нас разрывает на части горечь и отказ видеть в наших политических оппонентах наших братьев и сестер", - заявил Кинг, который является старшим сыном лидера движения за гражданские права Мартина Лютера Кинга-младшего, убитого на почве расизма в 1968 году.
Активист выразил обеспокоенность тем, что вспышки насилия свидетельствуют об утрачивании обществом человечности, что, по его мнению, может подорвать моральные устои американской демократии. Он призвал американскую общественность не позволять идеологическим разногласиям отнимать у оппонентов их человеческое достоинство.
В последние годы США столкнулись с всплеском политически мотивированного насилия. Наиболее резонансными инцидентами стали два покушения на Дональда Трампа в 2024 году и убийство консервативного активиста Чарли Кирка во время его выступления в университете Юты 10 сентября.
Среди других политически мотивированных нападений в США произошли: убийство демократического политика из Миннесоты Мелиссы Хортман и ее супруга; поджог дома губернатора Пенсильвании, демократа Джоша Шапиро; а также ряд нападений на сотрудников иммиграционной полиции ICE в Техасе.
