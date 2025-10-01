https://ria.ru/20251001/novgorod-2045587265.html
В Нижнем Новгороде загорелся ангар яхт-клуба
Пожарные тушат возгорание в ангаре для хранения катеров и яхт в Нижнем Новгороде, никто не пострадал, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 01.10.2025
