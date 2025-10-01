Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде загорелся ангар яхт-клуба
11:38 01.10.2025
В Нижнем Новгороде загорелся ангар яхт-клуба
Пожарные тушат возгорание в ангаре для хранения катеров и яхт в Нижнем Новгороде, никто не пострадал, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 01.10.2025
происшествия
нижний новгород
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия, нижний новгород, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Нижний Новгород, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Место пожара на Южном Бульваре в Нижнем Новгороде
Место пожара на Южном Бульваре в Нижнем Новгороде
© Фото : МЧС Нижегородской области
Место пожара на Южном Бульваре в Нижнем Новгороде
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 окт - РИА Новости. Пожарные тушат возгорание в ангаре для хранения катеров и яхт в Нижнем Новгороде, никто не пострадал, сообщает региональное управление МЧС.
Сообщение о пожаре на территории яхт-клуба на Южном бульваре поступило утром.
"На момент прибытия пожарных подразделений было установлено, что огонь охватил часть помещения, где происходили ремонтные работы по утеплению ангара. Специалисты МЧС России локализовали пожар на площади 120 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Работы по ликвидации последствий пожара продолжаются. От чрезвычайного ведомства задействовано 7 единиц техники и 32 специалиста.
"Причина произошедшего будет выясняться после полной ликвидации огня", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.
