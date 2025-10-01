В Нижнем Новгороде загорелся ангар яхт-клуба

Место пожара на Южном Бульваре в Нижнем Новгороде

Место пожара на Южном Бульваре в Нижнем Новгороде

© Фото : МЧС Нижегородской области Место пожара на Южном Бульваре в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 окт - РИА Новости. Пожарные тушат возгорание в ангаре для хранения катеров и яхт в Нижнем Новгороде, никто не пострадал, сообщает региональное управление МЧС.

Сообщение о пожаре на территории яхт-клуба на Южном бульваре поступило утром.

"На момент прибытия пожарных подразделений было установлено, что огонь охватил часть помещения, где происходили ремонтные работы по утеплению ангара. Специалисты МЧС России локализовали пожар на площади 120 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Работы по ликвидации последствий пожара продолжаются. От чрезвычайного ведомства задействовано 7 единиц техники и 32 специалиста.