https://ria.ru/20251001/novak-2045683310.html
Новак 2 октября проведет совещание по ситуации с топливом, сообщил источник
Новак 2 октября проведет совещание по ситуации с топливом, сообщил источник - РИА Новости, 01.10.2025
Новак 2 октября проведет совещание по ситуации с топливом, сообщил источник
Вице-премьер РФ Александр Новак 2 октября проведет совещание, посвященное ситуации с обеспечением топливом в Крыму, Севастополе, новых регионах РФ, а также... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T17:29:00+03:00
2025-10-01T17:29:00+03:00
2025-10-01T17:31:00+03:00
россия
республика крым
севастополь
александр новак
топливо
бензин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024206739_0:99:3072:1827_1920x0_80_0_0_02348bc9c0dcb0fbac8a40377e0faac0.jpg
https://ria.ru/20251001/novak-2045649537.html
россия
республика крым
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024206739_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b568bdc4e726cfdd14b78d29d0467b1b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика крым, севастополь, александр новак, топливо, бензин
Россия, Республика Крым, Севастополь, Александр Новак, Топливо, Бензин
Новак 2 октября проведет совещание по ситуации с топливом, сообщил источник
Новак проведет совещание по ситуации с топливом в Крыму и новых регионах