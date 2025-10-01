Рейтинг@Mail.ru
Новак 2 октября проведет совещание по ситуации с топливом, сообщил источник - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:29 01.10.2025 (обновлено: 17:31 01.10.2025)
https://ria.ru/20251001/novak-2045683310.html
Новак 2 октября проведет совещание по ситуации с топливом, сообщил источник
Новак 2 октября проведет совещание по ситуации с топливом, сообщил источник - РИА Новости, 01.10.2025
Новак 2 октября проведет совещание по ситуации с топливом, сообщил источник
Вице-премьер РФ Александр Новак 2 октября проведет совещание, посвященное ситуации с обеспечением топливом в Крыму, Севастополе, новых регионах РФ, а также... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T17:29:00+03:00
2025-10-01T17:31:00+03:00
россия
республика крым
севастополь
александр новак
топливо
бензин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024206739_0:99:3072:1827_1920x0_80_0_0_02348bc9c0dcb0fbac8a40377e0faac0.jpg
https://ria.ru/20251001/novak-2045649537.html
россия
республика крым
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024206739_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b568bdc4e726cfdd14b78d29d0467b1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, республика крым, севастополь, александр новак, топливо, бензин
Россия, Республика Крым, Севастополь, Александр Новак, Топливо, Бензин
Новак 2 октября проведет совещание по ситуации с топливом, сообщил источник

Новак проведет совещание по ситуации с топливом в Крыму и новых регионах

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Александр Новак. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак 2 октября проведет совещание, посвященное ситуации с обеспечением топливом в Крыму, Севастополе, новых регионах РФ, а также Белгородской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с повесткой совещания.
"Совещание об обеспеченности топливом Крыма, Севастополя, новых регионов и Белгорода пройдет в четверг", - сказал собеседник агентства.
Бензоколонка автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Новак оценил ситуацию на топливном рынке
15:31
 
РоссияРеспублика КрымСевастопольАлександр НовакТопливоБензин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала