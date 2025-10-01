Новак 2 октября проведет совещание по ситуации с топливом, сообщил источник

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак 2 октября проведет совещание, посвященное ситуации с обеспечением топливом в Крыму, Севастополе, новых регионах РФ, а также Белгородской области, сообщил РИА Новости источник, знакомый с повесткой совещания.