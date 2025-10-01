https://ria.ru/20251001/novak-2045649537.html
Новак оценил ситуацию на топливном рынке
Новак оценил ситуацию на топливном рынке - РИА Новости, 01.10.2025
Новак оценил ситуацию на топливном рынке
Ситуация на топливном рынке России абсолютно контролируемая, баланс спроса и предложения в целом по стране обеспечен, сообщил журналистам вице-премьер РФ... РИА Новости, 01.10.2025
СОЧИ, 1 окт - РИА Новости. Ситуация на топливном рынке России абсолютно контролируемая, баланс спроса и предложения в целом по стране обеспечен, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Ситуация абсолютно контролируемая. Активно работает Минэнерго со всеми регионами в штабном режиме. Сегодня в целом баланс спроса и предложения у нас обеспечен по стране", - сказал он в кулуарах клуба "Валдай".
