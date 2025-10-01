Рейтинг@Mail.ru
Новак оценил ситуацию на топливном рынке - РИА Новости, 01.10.2025
15:31 01.10.2025
Новак оценил ситуацию на топливном рынке
Новак оценил ситуацию на топливном рынке - РИА Новости, 01.10.2025
Новак оценил ситуацию на топливном рынке
Ситуация на топливном рынке России абсолютно контролируемая, баланс спроса и предложения в целом по стране обеспечен, сообщил журналистам вице-премьер РФ... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T15:31:00+03:00
2025-10-01T15:31:00+03:00
экономика
россия
александр новак
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
СОЧИ, 1 окт - РИА Новости. Ситуация на топливном рынке России абсолютно контролируемая, баланс спроса и предложения в целом по стране обеспечен, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Ситуация абсолютно контролируемая. Активно работает Минэнерго со всеми регионами в штабном режиме. Сегодня в целом баланс спроса и предложения у нас обеспечен по стране", - сказал он в кулуарах клуба "Валдай".
россия
экономика, россия, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Александр Новак, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Новак оценил ситуацию на топливном рынке

Новак назвал ситуацию на топливном рынке РФ абсолютно контролируемой

Бензоколонка автозаправочной станции. Архивное фото
СОЧИ, 1 окт - РИА Новости. Ситуация на топливном рынке России абсолютно контролируемая, баланс спроса и предложения в целом по стране обеспечен, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Ситуация абсолютно контролируемая. Активно работает Минэнерго со всеми регионами в штабном режиме. Сегодня в целом баланс спроса и предложения у нас обеспечен по стране", - сказал он в кулуарах клуба "Валдай".
ЭкономикаРоссияАлександр НовакМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
