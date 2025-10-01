Норвегия рискует стать передовой базой США в Арктике, заявил эксперт

СОЧИ, 1 окт – РИА Новости. Норвегия рискует стать передовой базой Соединенных Штатов в Арктическом регионе, который исторически был регионом сотрудничества, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисэн.
"США являются основным игроком, проявляющим большой стратегический интерес к Арктике… И меня больше всего беспокоит то, что Норвегия может стать передовой базой для Соединенных Штатов в Арктике. Это очень досадно, поскольку Арктика исторически была регионом сотрудничества", - сказал Дисэн в кулуарах ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, которое проходит с 29 сентября по 2 октября.
Дипломат предупредил о безостановочной милитаризации Арктики Западом
4 сентября, 06:50
Однако, по словам эксперта, Норвегия будет все равно сохранять контакты с Россией, даже в условиях напряженности, во имя общих интересов.
"Такое сотрудничество всегда имело хороший потенциал, поскольку обе стороны (Россия и Норвегия - ред.) достигали своих целей. С другой стороны, конечно, вызывает беспокойство и тот факт, что мы не можем даже заседать в Арктическом совете", - заключил Дисэн.
Ранее в интервью РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников рассказал, что Арктический совет, все члены которого, кроме России, теперь входят в НАТО, так и не вернулся к полноценной работе после 2022 года, хотя деятельность в этом формате и удается поддерживать.
Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
МИД: Россия открыта к конструктивному сотрудничеству в Арктике
9 сентября, 09:32