Норвегия рискует стать передовой базой США в Арктике, заявил эксперт

СОЧИ, 1 окт – РИА Новости. Норвегия рискует стать передовой базой Соединенных Штатов в Арктическом регионе, который исторически был регионом сотрудничества, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисэн.