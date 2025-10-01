Норвегия направит в Польшу солдат для обучения украинских военных

ВАРШАВА, 1 окт – РИА Новости. Норвегия направит в Польшу 500 солдат для обучения украинских военных, сообщает Польское телевидение.
По данным телеканала, обучать украинцев на этом полигоне будут 500 норвежских военных.
"Здесь по ротационному принципу будут находиться 500 солдат из Норвегии. Это самая большая в истории иностранная учебная миссия норвежских солдат. В Camp Jomsborg они будут готовить украинских солдат", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на данном полигоне обращению с вооружением НАТО будут обучаться украинские командиры взводного и ротного звена.
"Обучение будет касаться, в частности, обслуживания современного вооружения, передаваемого Украине НАТО. До конца этого года несколько сотен украинских солдат пройдут продвинутое обучение. Здесь будут обучаться командиры взводов и рот", - говорится в сообщении.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.