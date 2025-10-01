Норвегия направит в Польшу солдат для обучения украинских военных

По данным телеканала, обучать украинцев на этом полигоне будут 500 норвежских военных.

"Здесь по ротационному принципу будут находиться 500 солдат из Норвегии. Это самая большая в истории иностранная учебная миссия норвежских солдат. В Camp Jomsborg они будут готовить украинских солдат", - говорится в сообщении.