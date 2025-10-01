Рейтинг@Mail.ru
Норвегия направит в Польшу солдат для обучения украинских военных - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:45 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/norvegija-2045706202.html
Норвегия направит в Польшу солдат для обучения украинских военных
Норвегия направит в Польшу солдат для обучения украинских военных - РИА Новости, 01.10.2025
Норвегия направит в Польшу солдат для обучения украинских военных
Норвегия направит в Польшу 500 солдат для обучения украинских военных, сообщает Польское телевидение. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T18:45:00+03:00
2025-10-01T18:45:00+03:00
в мире
украина
норвегия
польша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037942985_0:146:2500:1552_1920x0_80_0_0_2521daede689b009d53e6c828b634191.jpg
https://ria.ru/20250927/ukraina-2044841068.html
https://ria.ru/20251001/ukraina-2045646740.html
украина
норвегия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037942985_101:0:2322:1666_1920x0_80_0_0_7c1a2c51bfefee55b4939ae2ad2bf85c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, норвегия, польша
В мире, Украина, Норвегия, Польша
Норвегия направит в Польшу солдат для обучения украинских военных

Норвегия направит в Польшу 500 военных для обучения украинских военных

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 1 окт – РИА Новости. Норвегия направит в Польшу 500 солдат для обучения украинских военных, сообщает Польское телевидение.
"Открыт новый полигон Camp Jomsborg. Он находится на территории центра полигонного обучения Демба-Липа. Это реализация международной инициативы норвежской армии на территории Польши. Норвегия в этом центре реализует свой план поддержки украинской армии", - говорится в сообщении.
Автомобиль полиции Украины - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
На Украине военком открыл стрельбу во время вручения повестки
27 сентября, 23:40
По данным телеканала, обучать украинцев на этом полигоне будут 500 норвежских военных.
"Здесь по ротационному принципу будут находиться 500 солдат из Норвегии. Это самая большая в истории иностранная учебная миссия норвежских солдат. В Camp Jomsborg они будут готовить украинских солдат", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на данном полигоне обращению с вооружением НАТО будут обучаться украинские командиры взводного и ротного звена.
"Обучение будет касаться, в частности, обслуживания современного вооружения, передаваемого Украине НАТО. До конца этого года несколько сотен украинских солдат пройдут продвинутое обучение. Здесь будут обучаться командиры взводов и рот", - говорится в сообщении.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Андрей Гнатов - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Генштаб ВСУ анонсировал продолжение кадровых перестановок
Вчера, 15:22
 
В миреУкраинаНорвегияПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала