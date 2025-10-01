Рейтинг@Mail.ru
Члены СБ ООН посетят столицу Эфиопии, заявил Небензя
01.10.2025
21:39 01.10.2025
Члены СБ ООН посетят столицу Эфиопии, заявил Небензя
Члены Совета Безопасности ООН посетят в октябре с визитом столицу Эфиопии Аддис-Абебу, сообщил постпред РФ при Организации Василий Небензя. РИА Новости, 01.10.2025
ООН, 1 окт – РИА Новости. Члены Совета Безопасности ООН посетят в октябре с визитом столицу Эфиопии Аддис-Абебу, сообщил постпред РФ при Организации Василий Небензя.
Россия в среду на месяц заняла кресло председателя Совбеза ООН - она и возглавит поездку. Небензя назвал это "большой честью".
"В октябре Совет Безопасности ООН также отправится в Аддис-Абебу для проведения ежегодного совместного консультативного совещания с членами Совета мира и безопасности Афросоюза", – сказал он журналистам, отметив, что мероприятие пройдет 16-17 октября.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Небензя рассказал о встрече с новым постпредом США при ООН Уолтцем
В мире Аддис-Абеба Россия Эфиопия Василий Небензя ООН
 
 
