Члены СБ ООН посетят столицу Эфиопии, заявил Небензя
Члены СБ ООН посетят столицу Эфиопии, заявил Небензя - РИА Новости, 01.10.2025
Члены СБ ООН посетят столицу Эфиопии, заявил Небензя
Члены Совета Безопасности ООН посетят в октябре с визитом столицу Эфиопии Аддис-Абебу, сообщил постпред РФ при Организации Василий Небензя. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T21:39:00+03:00
2025-10-01T21:39:00+03:00
2025-10-01T21:39:00+03:00
2025
Члены СБ ООН посетят столицу Эфиопии, заявил Небензя
Небензя заявил, что члены СБ ООН в октябре посетят Аддис-Абебу