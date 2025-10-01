https://ria.ru/20251001/nebenzya-2045725691.html
Небензя оценил стиль Трампа как политика
Небензя оценил стиль Трампа как политика - РИА Новости, 01.10.2025
Небензя оценил стиль Трампа как политика
Президент США Дональд Трамп склонен искать быстрые решения, но с Украиной это не сработает, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T20:36:00+03:00
2025-10-01T20:36:00+03:00
2025-10-01T20:49:00+03:00
украина
сша
в мире
россия
василий небензя
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1896936451_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_6db83b80340aca4c05e1e34e078e0541.jpg
https://ria.ru/20250529/nebenzya-2019874262.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1896936451_225:0:1857:1224_1920x0_80_0_0_4ddaa4103c57017cd9c7513403e56ae3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, в мире, россия, василий небензя, дональд трамп, оон
Украина, США, В мире, Россия, Василий Небензя, Дональд Трамп, ООН
Небензя оценил стиль Трампа как политика
Небензя: Трамп любит быстрые решения, но это не сработает с ситуацией по Украине