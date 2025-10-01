Рейтинг@Mail.ru
20:36 01.10.2025 (обновлено: 20:49 01.10.2025)
Небензя оценил стиль Трампа как политика
Президент США Дональд Трамп склонен искать быстрые решения, но с Украиной это не сработает, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 01.10.2025
Небензя оценил стиль Трампа как политика

Небензя: Трамп любит быстрые решения, но это не сработает с ситуацией по Украине

© РИА Новости / Александр Щербак/POOLПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Александр Щербак/POOL
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 1 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп склонен искать быстрые решения, но с Украиной это не сработает, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
"Президент Трамп - это особый тип политика, который любит быстрые разрешения, но с этой ситуацией (вокруг Украины - ред.) быстрые решения не сработают", - сказал Небензя журналистам.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Зеленский хочет настроить Трампа против России, заявил Небензя
