Россия справится с возможными новыми санкциями США, заявил Небензя - РИА Новости, 01.10.2025
20:32 01.10.2025 (обновлено: 20:45 01.10.2025)
Россия справится с возможными новыми санкциями США, заявил Небензя
РФ справится с новыми санкциями США, если они будут введены, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 01.10.2025
2025
1920
1920
true
ООН, 1 окт - РИА Новости. РФ справится с новыми санкциями США, если они будут введены, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
"Не знаю, что будет с санкциями, но мы видели их так много, что я не удивлюсь увидеть новые. Мы адаптировались к старым, живем с ними 2,5 года. Если что-то такое случится - мы разберемся, как с этим справиться", - сказал Небензя журналистам.
