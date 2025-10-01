https://ria.ru/20251001/nebenzya-2045725480.html
Россия справится с возможными новыми санкциями США, заявил Небензя
Россия справится с возможными новыми санкциями США, заявил Небензя - РИА Новости, 01.10.2025
Россия справится с возможными новыми санкциями США, заявил Небензя
РФ справится с новыми санкциями США, если они будут введены, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T20:32:00+03:00
2025-10-01T20:32:00+03:00
2025-10-01T20:45:00+03:00
россия
сша
в мире
василий небензя
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953305160_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce7649a463429fa65e7e108a037fcd6b.jpg
https://ria.ru/20250928/kitay-2044777714.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953305160_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_5045eb818eaf28f4df7977072027cb87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, в мире, василий небензя, оон
Россия, США, В мире, Василий Небензя, ООН
Россия справится с возможными новыми санкциями США, заявил Небензя
Небензя: Россия справится с новыми санкциями США, если они будут введены