Россия хочет запустить процесс выбора нового генсека ООН, заявил Небензя
20:20 01.10.2025 (обновлено: 22:45 01.10.2025)
Россия хочет запустить процесс выбора нового генсека ООН, заявил Небензя
Россия хочет запустить процесс выбора нового генсека ООН, заявил Небензя - РИА Новости, 01.10.2025
Россия хочет запустить процесс выбора нового генсека ООН, заявил Небензя
Россия планирует запустить процесс выбора нового генсека ООН во время своего председательства в октябре, сообщил постпред при всемирной организации Василий... РИА Новости, 01.10.2025
ООН, 1 окт — РИА Новости. Россия планирует запустить процесс выбора нового генсека ООН во время своего председательства в октябре, сообщил постпред при всемирной организации Василий Небензя на пресс-конференции.
"Да, действительно, мы планируем начать процесс в ходе нашего председательства", — сказал он.

Россия в среду на месяц заняла кресло председателя Совбеза ООН.

Процесс выбора и назначения на должность Генерального секретаря начинается с совместного письма председателей ГА и Совбеза. При этом Небензя отметил, что начало процесса не означает, что письмо сформируют именно в октябре. Так, в прошлый раз, например, это произошло в середине декабря.
Небензя назвал выступления представителей Запада в СБ ООН парадом лицемерия
15 апреля 2024, 01:49
Небензя назвал выступления представителей Запада в СБ ООН парадом лицемерия
15 апреля 2024, 01:49
Срок полномочий действующего генсека ООН Антониу Гутерреша истекает 31 декабря 2026 года. Совместное письмо председателей СБ и ГА – лишь первый этап длительного процесса выбора и назначения генсека Организации. После письма идет представление кандидатур, затем – программные заявления и неофициальный диалог с кандидатами.
Для назначения на соответствующий пост Совет Безопасности выносит рекомендацию Генеральной ассамблее, а ГА – уже назначает.
Представитель России также рассказал, что встретился с новым постпредом США при ООН Майклом Уолтцем. По его словам, беседа прошла хорошо.
"Высказывать вам свое мнение о Майкле Уолтце сейчас было бы немного преждевременно, но мне понравилось, как мы с ним общались. Он мне нравится. И я думаю, что это было, может быть, немного самонадеянно, но, думаю, это было взаимно", — отметил Небензя.

Кроме того, он заявил, что санкции ООН против России невозможны.
Небензя предположил, почему Трамп говорит о санкциях против России
Небензя предположил, почему Трамп говорит о санкциях против России
Вчера, 20:47
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
