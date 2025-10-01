Россия хочет запустить процесс выбора нового генсека ООН, заявил Небензя

ООН, 1 окт — РИА Новости. Россия планирует запустить процесс выбора нового генсека ООН во время своего председательства в октябре, сообщил постпред при всемирной организации Василий Небензя на пресс-конференции.
"Да, действительно, мы планируем начать процесс в ходе нашего председательства", — сказал он.
Россия в среду на месяц заняла кресло председателя Совбеза ООН.
Процесс выбора и назначения на должность Генерального секретаря начинается с совместного письма председателей ГА и Совбеза. При этом Небензя отметил, что начало процесса не означает, что письмо сформируют именно в октябре. Так, в прошлый раз, например, это произошло в середине декабря.
Срок полномочий действующего генсека ООН Антониу Гутерреша истекает 31 декабря 2026 года. Совместное письмо председателей СБ и ГА – лишь первый этап длительного процесса выбора и назначения генсека Организации. После письма идет представление кандидатур, затем – программные заявления и неофициальный диалог с кандидатами.
Для назначения на соответствующий пост Совет Безопасности выносит рекомендацию Генеральной ассамблее, а ГА – уже назначает.
