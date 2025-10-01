Рейтинг@Mail.ru
США пока не дали ответа на предложение по ДСНВ, сообщил Небензя
20:18 01.10.2025 (обновлено: 20:24 01.10.2025)
США пока не дали ответа на предложение по ДСНВ, сообщил Небензя
США пока не дали ответа на предложение по ДСНВ, сообщил Небензя
США пока не ответили на предложение РФ по ДСНВ, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T20:18:00+03:00
2025-10-01T20:24:00+03:00
США пока не дали ответа на предложение по ДСНВ, сообщил Небензя

Небензя: США пока не дали ответа на предложение России по ДСНВ

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 1 окт - РИА Новости. США пока не ответили на предложение РФ по ДСНВ, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
"По моей информации, от США еще не было ничего официального", - сказал Небензя журналистам.
По его словам, Россия "ожидает реакции".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании 80-й сессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Лавров высказался о реакции США на предложение по ДСНВ
27 сентября, 21:15
 
