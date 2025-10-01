Небензя заявил о "параллельных реальностях" в части санкций против Ирана

ООН, 1 окт – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о "параллельных реальностях" в части якобы возврата санкций против Ирана, Москва рестрикции не признает.

"Мы будем жить в двух параллельных реальностях, потому что для кого-то снэпбек случился, а для нас – нет. Это создает проблему", – сказал он в ходе пресс-конференции.