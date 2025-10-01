Рейтинг@Mail.ru
Небензя заявил о "параллельных реальностях" в части санкций против Ирана
22:36 01.10.2025
Небензя заявил о "параллельных реальностях" в части санкций против Ирана
Небензя заявил о "параллельных реальностях" в части санкций против Ирана
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о "параллельных реальностях" в части якобы возврата санкций против Ирана, Москва рестрикции не признает. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T22:36:00+03:00
2025-10-01T22:37:00+03:00
Небензя заявил о "параллельных реальностях" в части санкций против Ирана

Постпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 1 окт – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о "параллельных реальностях" в части якобы возврата санкций против Ирана, Москва рестрикции не признает.
"Мы будем жить в двух параллельных реальностях, потому что для кого-то снэпбек случился, а для нас – нет. Это создает проблему", – сказал он в ходе пресс-конференции.
"Откровенно говоря, мы не в восторге от того, что генеральный секретарь поспешил выполнить резолюцию, в которой есть очевидные юридические изъяны", – добавил Небензя.
РФ не признает законность запуска "евротройкой" процедуры восстановления санкций против Ирана, отмененных ядерной сделкой 2015 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Москва считает такое решение "юридически ничтожным, незаконным и не подлежащим исполнению". Европа и США, напротив, убеждены, что санкции были восстановлены в рамках процедуры снэпбэка - это, по их утверждению, произошло 28 сентября.
Позиция Москвы, как отмечал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, состоит в том, что любые ограничения против Ирана "утратят актуальность" с прекращением срока действия резолюции 2231 СБ ООН 18 октября.
Ядерная сделка (СВПД) 2015 года предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы ИРИ.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 21.09.2025
Иран выйдет из ДНЯО при возобновлении санкций, заявил иранский чиновник
