Рейтинг@Mail.ru
Небензя предположил, почему Трамп говорит о санкциях против России - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:47 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/nebenzja-2045726679.html
Небензя предположил, почему Трамп говорит о санкциях против России
Небензя предположил, почему Трамп говорит о санкциях против России - РИА Новости, 01.10.2025
Небензя предположил, почему Трамп говорит о санкциях против России
Разговорами о возможности новых санкций против РФ президент США Дональд Трамп подогревает внутреннюю аудиторию, заявил в среду постпред России при ООН Василий... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T20:47:00+03:00
2025-10-01T20:47:00+03:00
в мире
россия
сша
дональд трамп
василий небензя
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045455215_0:136:3000:1824_1920x0_80_0_0_da4246411777693dcabf789fb5c8c360.jpg
https://ria.ru/20251001/nebenzja-2045726038.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045455215_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_1caa0e30bf50ea31ad69f9f2dad6a8a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, дональд трамп, василий небензя, оон
В мире, Россия, США, Дональд Трамп, Василий Небензя, ООН
Небензя предположил, почему Трамп говорит о санкциях против России

Небензя: разговорами о санкциях Трамп подогревает внутреннюю аудиторию

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 1 окт - РИА Новости. Разговорами о возможности новых санкций против РФ президент США Дональд Трамп подогревает внутреннюю аудиторию, заявил в среду постпред России при ООН Василий Небензя.
"Мы слышим разговоры о санкциях, которые проскальзывают время от времени в разговорах Трампа. Но вы должны понимать, что у него есть внутренняя аудитория, которую надо подогревать", - сказал Небензя журналистам.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Небензя прокомментировал намерение США ввести новые санкции против России
Вчера, 20:40
 
В миреРоссияСШАДональд ТрампВасилий НебензяООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала