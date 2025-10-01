Небензя предположил, почему Трамп говорит о санкциях против России

ООН, 1 окт - РИА Новости. Разговорами о возможности новых санкций против РФ президент США Дональд Трамп подогревает внутреннюю аудиторию, заявил в среду постпред России при ООН Василий Небензя.
Разговорами о возможности новых санкций против РФ президент США Дональд Трамп подогревает внутреннюю аудиторию, заявил в среду постпред России при ООН Василий... РИА Новости, 01.10.2025
Небензя: разговорами о санкциях Трамп подогревает внутреннюю аудиторию
