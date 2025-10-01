https://ria.ru/20251001/nebenzja-2045726215.html
Небензя рассказал о встрече с новым постпредом США при ООН Уолтцем
Небензя рассказал о встрече с новым постпредом США при ООН Уолтцем - РИА Новости, 01.10.2025
Небензя рассказал о встрече с новым постпредом США при ООН Уолтцем
Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что встретился с новым постпредом США при Организации Майком Уолтцем, беседа прошла хорошо. РИА Новости, 01.10.2025
Небензя рассказал о встрече с новым постпредом США при ООН Уолтцем
Небензя провел встречу с новым постпредом США при ООН Уолтцем