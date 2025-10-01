В Нижнем Новгороде создали ранозаживляющие покрытия из рыбы

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Ускорить заживление ран и защитить их от заражения предложили ученые ННГУ с помощью новых биологически активных покрытий на основе коллагена трески. Результаты опубликованы в журнале Polymers.
Разработка ранозаживляющих материалов является важной задачей для ученых, поскольку количество и разнообразие ран, возникающих в результате хирургических вмешательств, аварий и ожогов остается стабильно высоким, рассказали в Национальном исследовательском Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского (ННГУ). В вузе добавили, что один из ключевых трендов в регенеративной медицине — это использование природных биосовместимых полимеров.
Специалисты университета создали технологию получения ранозаживляющих покрытий (пленок, губок и скаффолдов) на основе коллагена из отходов переработки трески. Уникальность покрытий заключается в том, что они самостоятельно и без дополнительной обработки препятствуют образованию плесневых грибов и бактерий, рассказали исследователи.
"Подобные отечественные материалы на рынке отсутствуют, а их применение особенно перспективно в нестерильных условиях. Кроме того, эффективность нашей разработки превосходит коммерческие аналоги", — рассказала руководитель исследования, заведующая научно-исследовательской лабораторией нефтехимии НИИ химии ННГУ Людмила Семенычева.
Изображение поверхности гидрогеля со сканирующего электронного микроскопа
Изображение поверхности гидрогеля со сканирующего электронного микроскопа
Ученые ННГУ в лаборатории
Ученые ННГУ в лаборатории
Изображение поверхности гидрогеля со сканирующего электронного микроскопа
Ученые ННГУ в лаборатории
Выбор коллагена из промысловых рыб, по словам исследователей, обусловлен его максимальным сходством с человеческим, что обеспечивает высокую биосовместимость. Кроме того, это постоянно возобновляемый, недорогой и безопасный ресурс, не несущий риска передачи заболеваний от животных человеку.
"Коллаген – самый распространенный белок и прекрасная основа для регенеративных материалов. Однако для получения нужного эффекта его природную структуру необходимо модифицировать до прочной трехмерной матрицы. Нам удалось этого добиться", — прокомментировала Семенычева.
Предложенный подход основан на модификации трескового коллагена с помощью методов радикальной химии (использование высокоактивных частиц — радикалов — для изменения веществ). Это позволяет вводить в его структуру биосовместимые природные и синтетические фрагменты, формируя прочную трехмерную матрицу, необходимую для восстановления тканей.
Эффективность новых покрытий уже подтверждена, рассказали авторы исследования. По их словам, биосовместимость была доказана в лаборатории биотехнологий Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ). Испытания по ранозаживлению, проведенные в Институте биологии и биомедицины ННГУ, показали значительно более высокую эффективность в сравнении с коммерческими материалами на основе бычьего коллагена.
На данный момент разработка переходит на стадию пилотного проекта, в рамках которого планируется проведение полного цикла доклинических испытаний для последующего внедрения в медицинскую практику. Специалисты вуза считают, что в перспективе подобные материалы могут быть использованы для восстановления любых тканей организма.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и программы "Приоритет-2030".