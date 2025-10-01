Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде создали ранозаживляющие покрытия из рыбы - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
08:00 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/nauka-2045325021.html
В Нижнем Новгороде создали ранозаживляющие покрытия из рыбы
В Нижнем Новгороде создали ранозаживляющие покрытия из рыбы - РИА Новости, 01.10.2025
В Нижнем Новгороде создали ранозаживляющие покрытия из рыбы
Ускорить заживление ран и защитить их от заражения предложили ученые ННГУ с помощью новых биологически активных покрытий на основе коллагена трески. Результаты... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T08:00:00+03:00
2025-10-01T08:00:00+03:00
наука
наука
университетская наука
российские инновации
качество жизни
здоровье - общество
нижегородский государственный университет
нижний новгород
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045318516_0:199:2000:1324_1920x0_80_0_0_257e58c88768220bc0a449def58179f1.jpg
https://ria.ru/20250827/nauka-2037780924.html
https://ria.ru/20250709/nauka-2027943139.html
https://ria.ru/20241105/uchenye-1981901766.html
нижний новгород
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045318516_208:0:1985:1333_1920x0_80_0_0_92b45f41c932b5640f844e7ae8f8a32a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
наука, университетская наука, российские инновации, качество жизни, здоровье - общество, нижегородский государственный университет, нижний новгород, россия, медицина, ожоги, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Наука, Наука, Университетская наука, Российские инновации, Качество жизни, Здоровье - Общество, Нижегородский государственный университет, Нижний Новгород, Россия, Медицина, ожоги, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)

В Нижнем Новгороде создали ранозаживляющие покрытия из рыбы

© Фото предоставлено пресс-службой ННГУ/Андрей СкворцовРазработка ученых ННГУ
Разработка ученых ННГУ - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ННГУ/Андрей Скворцов
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Ускорить заживление ран и защитить их от заражения предложили ученые ННГУ с помощью новых биологически активных покрытий на основе коллагена трески. Результаты опубликованы в журнале Polymers.
Разработка ранозаживляющих материалов является важной задачей для ученых, поскольку количество и разнообразие ран, возникающих в результате хирургических вмешательств, аварий и ожогов остается стабильно высоким, рассказали в Национальном исследовательском Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского (ННГУ). В вузе добавили, что один из ключевых трендов в регенеративной медицине — это использование природных биосовместимых полимеров.
Марлевые повязки в крови - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
"По принципу русских пельменей". Найден новый подход к лечению тяжелых ран
27 августа, 09:00
Специалисты университета создали технологию получения ранозаживляющих покрытий (пленок, губок и скаффолдов) на основе коллагена из отходов переработки трески. Уникальность покрытий заключается в том, что они самостоятельно и без дополнительной обработки препятствуют образованию плесневых грибов и бактерий, рассказали исследователи.
«
"Подобные отечественные материалы на рынке отсутствуют, а их применение особенно перспективно в нестерильных условиях. Кроме того, эффективность нашей разработки превосходит коммерческие аналоги", — рассказала руководитель исследования, заведующая научно-исследовательской лабораторией нефтехимии НИИ химии ННГУ Людмила Семенычева.
© Фото предоставлено пресс-службой ННГУ/Андрей СкворцовИзображение поверхности гидрогеля со сканирующего электронного микроскопа
Изображение поверхности гидрогеля со сканирующего электронного микроскопа
Изображение поверхности гидрогеля со сканирующего электронного микроскопа
© Фото предоставлено пресс-службой ННГУ/Андрей Скворцов
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой ННГУ/Андрей СкворцовУченые ННГУ в лаборатории
Ученые ННГУ в лаборатории
Ученые ННГУ в лаборатории
© Фото предоставлено пресс-службой ННГУ/Андрей Скворцов
2 из 2
Изображение поверхности гидрогеля со сканирующего электронного микроскопа
© Фото предоставлено пресс-службой ННГУ/Андрей Скворцов
1 из 2
Ученые ННГУ в лаборатории
© Фото предоставлено пресс-службой ННГУ/Андрей Скворцов
2 из 2
Выбор коллагена из промысловых рыб, по словам исследователей, обусловлен его максимальным сходством с человеческим, что обеспечивает высокую биосовместимость. Кроме того, это постоянно возобновляемый, недорогой и безопасный ресурс, не несущий риска передачи заболеваний от животных человеку.
"Коллаген – самый распространенный белок и прекрасная основа для регенеративных материалов. Однако для получения нужного эффекта его природную структуру необходимо модифицировать до прочной трехмерной матрицы. Нам удалось этого добиться", — прокомментировала Семенычева.
Обработка раны перекисью водорода - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Ученые разработали препарат для ускорения заживления ран от ожогов
9 июля, 09:00
Предложенный подход основан на модификации трескового коллагена с помощью методов радикальной химии (использование высокоактивных частиц — радикалов — для изменения веществ). Это позволяет вводить в его структуру биосовместимые природные и синтетические фрагменты, формируя прочную трехмерную матрицу, необходимую для восстановления тканей.
Эффективность новых покрытий уже подтверждена, рассказали авторы исследования. По их словам, биосовместимость была доказана в лаборатории биотехнологий Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ). Испытания по ранозаживлению, проведенные в Институте биологии и биомедицины ННГУ, показали значительно более высокую эффективность в сравнении с коммерческими материалами на основе бычьего коллагена.
Сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Российские ученые научились производить клей для остановки кровотечений
5 ноября 2024, 12:07
На данный момент разработка переходит на стадию пилотного проекта, в рамках которого планируется проведение полного цикла доклинических испытаний для последующего внедрения в медицинскую практику. Специалисты вуза считают, что в перспективе подобные материалы могут быть использованы для восстановления любых тканей организма.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и программы "Приоритет-2030".
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаРоссийские инновацииКачество жизниЗдоровье - ОбществоНижегородский государственный университетНижний НовгородРоссияМедицинаожогиМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала