Россия еще не знает, что обречена: ЕС и НАТО убедились, что Украина победит

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен сделала историческое объявление, согласно которому официально закрепляется, каким именно образом Киев, ЕС и НАТО решат российский вопрос раз и навсегда.

Еврофюрерша заявила, что "Европа должна дать решительный и единый ответ на вторжение российских беспилотников в воздушное пространство у наших границ": "И именно поэтому мы предложим немедленные действия по созданию "стены дронов" в рамках наблюдения за восточным флангом (НАТО). Мы должны двигаться вперед вместе с Украиной и Североатлантическим альянсом".

Данное заявление последовало после нескольких дней безумной истерии по поводу "вторжения русских дронов и самолетов" в воздушное пространство ЕС и НАТО. Правда, согласно анализу немецкого издания Berliner Zeitung, "необоснованные обвинения, раздуваемые СМИ, создают атмосферу страха, используемую для оправдания перевооружения Европы", и вообще, "обвинения западных политиков и СМИ в адрес России в связи с инцидентами с БПЛА в Европе не подтверждаются результатами проверок НАТО и национальных разведслужб", но это совершенно неважно, потому что дело пахнет огромными деньгами.

Европейским обывателям может показаться, что тема "стены дронов" возникла как реакция на ужасные "гибридные атаки" России на цветущий сад, но на самом деле этот проект пыхтел на маленькой конфорке давно, ожидая подходящего случая. В первый раз заявку на создание "стены дронов от России" подала в ЕС в 2023 году Литва, а в 2024-м к ней присоединились еще шесть стран НАТО. На тот момент Еврокомиссия не дала на это денег, но теперь пришло озарение, что дроны — это следующее "вундерваффе", а значит, распил столетия.

Согласно витиеватым формулировкам в стиле "смотрите за руками", "стена дронов" — это некая многоуровневая система, состоящая из сети сенсоров, оборудования РЭБ, а также средств перехвата и уничтожения целей. Эта красота будет иметь протяженность от Балтийского до Черного моря, а вся "внутрянка" должна быть интегрирована в общую управляющую сеть — чтобы и мышь не пролетела.

Забавно, что ключевую роль в создании "стены" должна сыграть Украина. По словам комиссара ЕС по вопросам обороны и космоса Кублиуса, Украина имеет "бесценную, проверенную в боях экспертизу" и поэтому "она станет частью новой оборонной экосистемы Европы". Иными словами, теперь возмущенные евроизбиратели ничего не смогут сказать против: это деньги не для Украины — это деньги для нашей (европейской) общей безопасности. Ну-ка, поднимите руку, кто против нашей безопасности?! Как сказал бы Остап Бендер на тайном заседании "Союза меча и орала": красиво.

Евросоюз с ноги выделил на первый этап строительства вавилонской стены десять миллиардов долларов, из которых шесть сразу пойдут Киеву. На первом этапе в течение года протестируют систему сенсоров, а там уже счет пойдет на сотни миллиардов евро, большая часть из которых опять же направится Украине (и конечно, на распил). Заодно есть шанс под эту тему в итоге украсть замороженные российские активы на 200 с чем-то миллиардов евро.

Все выглядит очень радужно: Россию демонизируем, Украине помогаем, деньги русских крадем, карманы набиваем. А вдруг Киев действительно чудом победит — так вообще прекрасно!

Вон, например, британское издание The Telegraph вышло с материалом про бывшего директора ЦРУ Петреуса, который якобы ознакомился с украинскими дронами и пришел в совершеннейший восторг. По его словам, Киев в будущем обязательно ждет перемога, потому что у них куча волшебных морских и воздушных беспилотников и ракет, от которых у России нет никакого спасения. Маленький нюанс — нужны гроши: "Деньги, поступающие с Запада в Киев на развитие армии дронов, могут помочь Украине выиграть войну. <…> Крайне важно инвестировать в Украину 200 миллиардов фунтов замороженных российских активов, находящихся в распоряжении Евросоюза, чтобы развивать производство дронов и добиться успеха на поле боя".

Есть все основания предполагать, что этот проект ждет такой же оглушительный успех, как и многие другие "оборонные" проекты Запада.

Например, на днях издание The Wall Street Journal отрапортовало о провале проекта Replicator, который поначалу именовали "одним из наиболее амбициозных проектов Пентагона". В его рамках предполагалось создать опять же некую замечательную систему производства и быстрого развертывания "тысяч недорогих боевых автономных беспилотников" для всех сред, которые должны были стать "роевым оружием будущего".

На программу для начала выделили миллиард долларов, но под личиной перемоги опять спряталась зрада: по заключению контролеров, "проект продемонстрировал разрыв между амбициозными концепциями и реальными возможностями американской оборонной промышленности", а убийственные рои дешевых дронов превратились в дорогие штучные изделия, несовместимые друг с другом. Итог: программу передают под управление новой структуры, которая, конечно же, сделает все как надо.

Другой пример: опять-таки сотрясающая основы бытия программа нового европейского истребителя FCAS стоимостью 100 миллиардов евро, где в едином порыве слились Германия, Франция и Испания. Проект был запущен в 2017 году, чтобы к 2040-му рвать в небесах картонные российские самолеты. Результат: Германия рассматривает возможность выхода из проекта из-за непреодолимых противоречий с Францией, которая хочет рулить сама (и немножко попиливать в свой карман). Деньги потрачены — самолетов нет.

Впрочем, в руководстве ЕС и НАТО совершенно не печалятся по поводу того, что деньги на оборону от злых русских и на помощь Украине летят в черную дыру: кому надо — зарабатывают, а рядовые европейские налогоплательщики поморщатся, но заплатят. Об этом замечательно высказался бывший генсек НАТО Столтенберг: "Миллиард на оборону Украины — это миллиард меньше на здравоохранение или образование. Но самая высокая цена — позволить Путину победить. Поэтому мы должны взять на себя расходы и заплатить за мир".