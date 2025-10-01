НАСА отправило в вынужденный отпуск более 15 тысяч сотрудников

ВАШИНГТОН, 1 окт – РИА Новости. НАСА приостановило большую часть своей работы и отправило в вынужденный отпуск более 15 тысяч сотрудников — около 80% своего штата — в связи с начавшимся шатдауном федерального правительства США, следует из плана действий агентства, с которым ознакомилось РИА Новости.

Согласно документу, из 18218 штатных работников НАСА 15094 временно отстранены от исполнения обязанностей. На работе остаются 3124 человека, из них 2830 обеспечивают "защиту жизни и имущества", ещё 164 выполняют "обязанности, подразумеваемые законом", а 130 финансируются за счёт иных источников.

В НАСА отметили, что "в случае приостановки финансирования использование переходящих средств будет ограничено приоритетами президента". Подчёркивается, что работа продолжится только по трём ключевым направлениям: эксплуатации Международной космической станции (МКС), сопровождению действующих спутников и реализации программы Artemis.

"НАСА будет поддерживать запланированные операции МКС для защиты жизни экипажа и сохранности активов во время перерыва в финансировании", – говорится в плане. В документе уточняется, что станция работает в режиме 24/7, наземные группы ежедневно формируют и отправляют около тысячи команд, а также отслеживают угрозы микрометеороидов и космического мусора.

Агентство также подтвердило, что поддержка программы Artemis не прекращается: "Будут продолжены работы по производству элементов Artemis II и III, а также мероприятия для обеспечения безопасности цепочек поставок Artemis IV и последующих миссий".

В числе приостанавливаемых направлений названы образовательные инициативы, экскурсии и визиты в центры НАСА, трансляции на стриминговой платформе агентства и обновления на сайте. Также временно останавливаются научные исследования и грантовые программы, если они не связаны с президентскими приоритетами.

Согласно плану, на "упорядоченное сворачивание" операций потребуется около половины рабочего дня. После этого в работе останутся лишь те функции, которые напрямую связаны с безопасностью и защитой государственной собственности.