Россиян предупредили о сроках оплаты имущественных налогов
Россиян предупредили о сроках оплаты имущественных налогов - РИА Новости, 01.10.2025
Россиян предупредили о сроках оплаты имущественных налогов
Собственники земельных участков, недвижимого имущества и транспортных средств до 1 декабря обязаны оплатить имущественные налоги за 2024 год. Таким образом, на... РИА Новости, 01.10.2025
https://ria.ru/20250926/nalog-2044372429.html
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Собственники земельных участков, недвижимого имущества и транспортных средств до 1 декабря обязаны оплатить имущественные налоги за 2024 год. Таким образом, на это остается два месяца.
Соответствующие уведомления собственникам имущества Федеральная налоговая служба (ФНС
) рассылает в бумажном виде по почте либо в электронном - в личном кабинете налогоплательщика на портале "Госуслуги".
Налоговое уведомление содержит информацию о налогах за 2024 год: транспортном, земельном, налоге на имущество физических лиц, а также НДФЛ в отношении доходов, по которым этот налог не был удержан в прошлом году.
Ставки имущественного, земельного и транспортного налога могут отличаться в разных регионах. Уплачиваемая сумма налога также может измениться из-за переоценки недвижимости (налог взимается с кадастровой стоимости) и наличия у налогоплательщика налоговых льгот.
Кроме того, в текущем году банковским вкладчикам начислен НДФЛ на доходы от вкладов, если общая сумма полученных процентов по всем депозитам за прошлый год превысила 210 тысяч рублей. Налогом облагается только та часть дохода, которая превышает установленный порог. Уплатить его надо также не позднее 1 декабря 2025 года.