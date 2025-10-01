Россиян предупредили о сроках оплаты имущественных налогов

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Собственники земельных участков, недвижимого имущества и транспортных средств до 1 декабря обязаны оплатить имущественные налоги за 2024 год. Таким образом, на это остается два месяца.

Соответствующие уведомления собственникам имущества Федеральная налоговая служба ( ФНС ) рассылает в бумажном виде по почте либо в электронном - в личном кабинете налогоплательщика на портале "Госуслуги".

Налоговое уведомление содержит информацию о налогах за 2024 год: транспортном, земельном, налоге на имущество физических лиц, а также НДФЛ в отношении доходов, по которым этот налог не был удержан в прошлом году.

Ставки имущественного, земельного и транспортного налога могут отличаться в разных регионах. Уплачиваемая сумма налога также может измениться из-за переоценки недвижимости (налог взимается с кадастровой стоимости) и наличия у налогоплательщика налоговых льгот.