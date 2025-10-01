Рейтинг@Mail.ru
Россиян предупредили о сроках оплаты имущественных налогов
04:41 01.10.2025
Россиян предупредили о сроках оплаты имущественных налогов
Россиян предупредили о сроках оплаты имущественных налогов - РИА Новости, 01.10.2025
Россиян предупредили о сроках оплаты имущественных налогов
Собственники земельных участков, недвижимого имущества и транспортных средств до 1 декабря обязаны оплатить имущественные налоги за 2024 год. Таким образом, на... РИА Новости, 01.10.2025
экономика
федеральная налоговая служба (фнс россии)
https://ria.ru/20250926/nalog-2044372429.html
2025
1920
1920
true
экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
Россиян предупредили о сроках оплаты имущественных налогов

У россиян осталось два месяца на уплату имущественных налогов за 2024 год

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Собственники земельных участков, недвижимого имущества и транспортных средств до 1 декабря обязаны оплатить имущественные налоги за 2024 год. Таким образом, на это остается два месяца.
Соответствующие уведомления собственникам имущества Федеральная налоговая служба (ФНС) рассылает в бумажном виде по почте либо в электронном - в личном кабинете налогоплательщика на портале "Госуслуги".
Налоговое уведомление содержит информацию о налогах за 2024 год: транспортном, земельном, налоге на имущество физических лиц, а также НДФЛ в отношении доходов, по которым этот налог не был удержан в прошлом году.
Ставки имущественного, земельного и транспортного налога могут отличаться в разных регионах. Уплачиваемая сумма налога также может измениться из-за переоценки недвижимости (налог взимается с кадастровой стоимости) и наличия у налогоплательщика налоговых льгот.
Кроме того, в текущем году банковским вкладчикам начислен НДФЛ на доходы от вкладов, если общая сумма полученных процентов по всем депозитам за прошлый год превысила 210 тысяч рублей. Налогом облагается только та часть дохода, которая превышает установленный порог. Уплатить его надо также не позднее 1 декабря 2025 года.
Прохожий у здания Федеральной налоговой службы России - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Налог на вклады: кого касается, как и сколько оплачивать
26 сентября, 08:00
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
