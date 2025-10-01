Рейтинг@Mail.ru
В Мюнхене нашли записку подозреваемого в подрыве дома
16:12 01.10.2025
В Мюнхене нашли записку подозреваемого в подрыве дома
Вблизи места преступления в Мюнхене, где ранее произошел поджог, найдена записка подозреваемого с угрозой, касающейся Октоберфеста, сообщает полиция баварской...
В Мюнхене нашли записку подозреваемого в подрыве дома

В Мюнхене нашли записку подозреваемого в подрыве с угрозами Октоберфесту

© Getty Images / picture alliance / Roland FreundКриминалисты на месте взрыва в Мюнхене, Германия. 1 октября 2025
Криминалисты на месте взрыва в Мюнхене, Германия. 1 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© Getty Images / picture alliance / Roland Freund
Криминалисты на месте взрыва в Мюнхене, Германия. 1 октября 2025
БЕРЛИН, 1 окт - РИА Новости. Вблизи места преступления в Мюнхене, где ранее произошел поджог, найдена записка подозреваемого с угрозой, касающейся Октоберфеста, сообщает полиция баварской столицы.
"В ходе первых следственных действий в районе места преступления было также обнаружено написанное подозреваемым письмо. В нём содержалась неопределённая угроза взрыва, связанная с Октоберфестом", - говорится в сообщении правоохранителей.
В связи с этим праздник будет закрыт до пяти часов вечера, пока полиция и саперы не проведут обыск на месте с применением служебных собак.
В среду полиция Мюнхена рассказала о масштабной операции в связи с пожаром в жилом доме. По ее данным, он был подожжен умышленно из-за семейной ссоры, в результате чего один человек погиб, а еще один значится пропавшим без вести. Полиция также заявила об обнаружении мин-ловушек на месте происшествия. Как указал со ссылкой на источники таблоид Bild, всё это подготовил и реализовал мужчина в доме своих родителей, после взрыва он погиб. По сведениям портала BR24, недалеко от места происшествия обнаружили несколько загоревшихся автомобилей.
На текущий момент подтверждений, были ли на месте преступления взрывы, или же они это было лишь частью неосуществившегося плана подозреваемого, нет.
Как объявила полиция Мюнхена, открытие традиционного немецкого фестиваля "Октоберфест" задерживается в среду как минимум до 18.00 из-за проверки места его проведения на фоне происшествия в городе. Портал BR24 уточнял со ссылкой на мэра Мюнхена Дитера Райтера, что эти меры связаны с письмом "того же преступника", которое необходимо "принимать всерьез".
Пожарные на месте взрыва в Мюнхене, Германия. 1 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Появились новые подробности взрыва в Мюнхене
