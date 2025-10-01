У подозреваемого в поджоге дома в Мюнхене нашли рюкзак со взрывчаткой

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Подозреваемый в поджоге жилого дома в Мюнхене покончил с собой, при себе у него был рюкзак со взрывчаткой, которую нужно разминировать, сообщается в пресс-релизе полиции Мюнхена.

« "По предварительным данным, подозреваемый покончил с собой в районе озера Лерхенау. При себе у него находился рюкзак со взрывным устройством, которое сначала необходимо обезвредить", - сообщается в документе.

Полиция продолжает работы по обезвреживанию в районе места преступления, а также в районе, где был обнаружен погибший подозреваемый. В качестве меры предосторожности прилегающая территория оцеплена. Полицейские меры могут продлиться до вечера, отметили правоохранители.

В среду полиция Мюнхена рассказала о масштабной операции в связи с пожаром в жилом доме. По ее данным, он был подожжен умышленно из-за семейной ссоры, в результате чего один человек погиб, а еще один значится пропавшим без вести. Полиция также заявила об обнаружении мин-ловушек на месте происшествия. Как указал со ссылкой на источники таблоид Bild, подрыв в столице Баварии подготовил и реализовал мужчина в доме своих родителей, после взрыва он погиб. По сведениям портала BR24, недалеко от места происшествия обнаружили несколько загоревшихся автомобилей.