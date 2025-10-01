Рейтинг@Mail.ru
У подозреваемого в поджоге дома в Мюнхене нашли рюкзак со взрывчаткой
16:00 01.10.2025 (обновлено: 16:14 01.10.2025)
У подозреваемого в поджоге дома в Мюнхене нашли рюкзак со взрывчаткой
У подозреваемого в поджоге дома в Мюнхене нашли рюкзак со взрывчаткой - РИА Новости, 01.10.2025
У подозреваемого в поджоге дома в Мюнхене нашли рюкзак со взрывчаткой
Подозреваемый в поджоге жилого дома в Мюнхене покончил с собой, при себе у него был рюкзак со взрывчаткой, которую нужно разминировать, сообщается в... РИА Новости, 01.10.2025
У подозреваемого в поджоге дома в Мюнхене нашли рюкзак со взрывчаткой

Полиция нашла рядом с поджигателем дома в Мюнхене рюкзак со взрывным устройством

Сотрудники полиции на месте взрыва в Мюнхене, Германия. 1 октября 2025
Сотрудники полиции на месте взрыва в Мюнхене, Германия. 1 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© Getty Images / Johannes Simon
Сотрудники полиции на месте взрыва в Мюнхене, Германия. 1 октября 2025
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Подозреваемый в поджоге жилого дома в Мюнхене покончил с собой, при себе у него был рюкзак со взрывчаткой, которую нужно разминировать, сообщается в пресс-релизе полиции Мюнхена.
"По предварительным данным, подозреваемый покончил с собой в районе озера Лерхенау. При себе у него находился рюкзак со взрывным устройством, которое сначала необходимо обезвредить", - сообщается в документе.
Полиция продолжает работы по обезвреживанию в районе места преступления, а также в районе, где был обнаружен погибший подозреваемый. В качестве меры предосторожности прилегающая территория оцеплена. Полицейские меры могут продлиться до вечера, отметили правоохранители.
В среду полиция Мюнхена рассказала о масштабной операции в связи с пожаром в жилом доме. По ее данным, он был подожжен умышленно из-за семейной ссоры, в результате чего один человек погиб, а еще один значится пропавшим без вести. Полиция также заявила об обнаружении мин-ловушек на месте происшествия. Как указал со ссылкой на источники таблоид Bild, подрыв в столице Баварии подготовил и реализовал мужчина в доме своих родителей, после взрыва он погиб. По сведениям портала BR24, недалеко от места происшествия обнаружили несколько загоревшихся автомобилей.
Как объявила полиция Мюнхена, открытие традиционного немецкого фестиваля "Октоберфест" задерживается в среду как минимум до 18.00 из-за проверки места его проведения на фоне происшествия в городе. Портал BR24 уточнял со ссылкой на мэра Мюнхена Дитера Райтера, что эти меры связаны с письмом "того же преступника", которое необходимо "принимать всерьез".
Появились новые подробности взрыва в Мюнхене
