Появились новые подробности взрыва в Мюнхене

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Устроивший поджог в доме родителей в немецком Мюнхене мужчина застрелил отца и ранил мать из-за спора о наследстве, пишет газета Bild.
«
"Мужчина поджег дом своих родителей на севере Мюнхена. Он застрелил своего отца и ранил свою мать. Письмо, которое попало в полицию через его соседей, подтверждает подозрение, что дело с этим преступлением было в споре о наследстве", - говорится в материале.
В среду полиция Мюнхена рассказала о масштабной операции в связи с пожаром в жилом доме. По ее данным, он был подожжен умышленно из-за семейной ссоры, в результате чего один человек погиб, а еще один значится пропавшим без вести. Полиция также заявила об обнаружении мин-ловушек на месте происшествия. Как указал со ссылкой на источники таблоид Bild, подрыв в столице Баварии подготовил и реализовал мужчина в доме своих родителей, после взрыва он погиб. По сведениям портала BR24, недалеко от места происшествия обнаружили несколько загоревшихся автомобилей.
Как объявила полиция Мюнхена, открытие традиционного немецкого фестиваля "Октоберфест" задерживается в среду как минимум до 18.00 из-за проверки места его проведения на фоне происшествия в городе. Портал BR24 уточнял со ссылкой на мэра Мюнхена Дитера Райтера, что эти меры связаны с письмом "того же преступника", которое необходимо "принимать всерьез"