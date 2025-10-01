Рейтинг@Mail.ru
14:25 01.10.2025 (обновлено: 14:36 01.10.2025)
Появились новые подробности взрыва в Мюнхене
Появились новые подробности взрыва в Мюнхене
в мире, мюнхен, бавария, германия
В мире, Мюнхен, Бавария, Германия
© Getty Images / picture alliance / Felix HörhagerПожарные на месте взрыва в Мюнхене, Германия. 1 октября 2025
Пожарные на месте взрыва в Мюнхене, Германия. 1 октября 2025
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Устроивший поджог в доме родителей в немецком Мюнхене мужчина застрелил отца и ранил мать из-за спора о наследстве, пишет газета Bild.
«
"Мужчина поджег дом своих родителей на севере Мюнхена. Он застрелил своего отца и ранил свою мать. Письмо, которое попало в полицию через его соседей, подтверждает подозрение, что дело с этим преступлением было в споре о наследстве", - говорится в материале.
В среду полиция Мюнхена рассказала о масштабной операции в связи с пожаром в жилом доме. По ее данным, он был подожжен умышленно из-за семейной ссоры, в результате чего один человек погиб, а еще один значится пропавшим без вести. Полиция также заявила об обнаружении мин-ловушек на месте происшествия. Как указал со ссылкой на источники таблоид Bild, подрыв в столице Баварии подготовил и реализовал мужчина в доме своих родителей, после взрыва он погиб. По сведениям портала BR24, недалеко от места происшествия обнаружили несколько загоревшихся автомобилей.
Как объявила полиция Мюнхена, открытие традиционного немецкого фестиваля "Октоберфест" задерживается в среду как минимум до 18.00 из-за проверки места его проведения на фоне происшествия в городе. Портал BR24 уточнял со ссылкой на мэра Мюнхена Дитера Райтера, что эти меры связаны с письмом "того же преступника", которое необходимо "принимать всерьез"
Сотрудники полиции на месте взрыва в Мюнхене, Германия. 1 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В доме в Мюнхене, где прогремел взрыв, нашли мины-ловушки
