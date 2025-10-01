https://ria.ru/20251001/myunkhen-2045571943.html
Полиция назвала причину пожара в жилом доме в Мюнхене
Полиция назвала причину пожара в жилом доме в Мюнхене - РИА Новости, 01.10.2025
Полиция назвала причину пожара в жилом доме в Мюнхене
Жилой дом в Мюнхене был подожжен умышленно из-за семейной ссоры, один человек погиб, еще один значится пропавшим без вести, сообщила местная полиция. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T10:30:00+03:00
2025-10-01T10:30:00+03:00
2025-10-01T10:38:00+03:00
в мире
мюнхен
бавария
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045561495_0:0:2460:1385_1920x0_80_0_0_f2e9ed47043e201c71cd6fb95893f01d.jpg
https://ria.ru/20251001/myunkhen-2045556804.html
мюнхен
бавария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045561495_263:0:2460:1648_1920x0_80_0_0_b5e8b6247a693776648d84595464fc86.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мюнхен, бавария
Полиция назвала причину пожара в жилом доме в Мюнхене
Причиной пожара в жилом доме в Мюнхене стала семейная ссора
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Жилой дом в Мюнхене был подожжен умышленно из-за семейной ссоры, один человек погиб, еще один значится пропавшим без вести, сообщила местная полиция.
"Согласно имеющимся данным, жилой дом был подожжен умышленно в рамках семейной ссоры. Найденный пострадавший скончался. Еще один человек пропал без вести, от него не исходит никакой опасности", - сообщила полиция в соцсети X.
Ране полиция сообщила, что нашла одного пострадавшего, который может быть связан с произошедшим.
Ранее полиция сообщала о масштабной операции в связи с пожаром в жилом доме. Таблоид Bild со ссылкой на источники сообщал, что подрыв в столице Баварии
подготовил и осуществил мужчина в доме своих родителей, после взрыва он погиб. Кроме того, был обнаружен как минимум ещё один человек с огнестрельными ранениями.