Взрыв в Мюнхене осуществил мужчина в доме своих родителей, пишет BILD
08:47 01.10.2025 (обновлено: 09:01 01.10.2025)
Взрыв в Мюнхене осуществил мужчина в доме своих родителей, пишет BILD
Подрыв в столице Баварии подготовил и осуществил мужчина в доме своих родителей, после взрыва он погиб, сообщает издание Bild со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 01.10.2025
мюнхен
в мире
бавария
германия
мюнхен
бавария
германия
мюнхен, в мире, бавария, германия
Мюнхен, В мире, Бавария, Германия
© Getty Images / picture alliance / Roland FreundПожарные на месте взрыва в Мюнхене, Германия. 1 октября 2025
Пожарные на месте взрыва в Мюнхене, Германия. 1 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© Getty Images / picture alliance / Roland Freund
Пожарные на месте взрыва в Мюнхене, Германия. 1 октября 2025
БЕРЛИН, 1 окт - РИА Новости. Подрыв в столице Баварии подготовил и осуществил мужчина в доме своих родителей, после взрыва он погиб, сообщает издание Bild со ссылкой на свои источники.
"Было найдено тело мужчины. По информации Bild мужчина, предположительно, заминировал родительский дом взрывными устройствами", - пишет таблоид.
После этого мужчина поджёг его, а затем покончил с собой.
Кроме того, был обнаружен как минимум ещё один человек с огнестрельными ранениями.
Сотрудники полиции на месте взрыва в Мюнхене, Германия. 1 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Полиция прокомментировала взрыв в Мюнхене
МюнхенВ миреБаварияГермания
 
 
