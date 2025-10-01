https://ria.ru/20251001/myunkhen-2045556804.html
Взрыв в Мюнхене осуществил мужчина в доме своих родителей, пишет BILD
Подрыв в столице Баварии подготовил и осуществил мужчина в доме своих родителей, после взрыва он погиб, сообщает издание Bild со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T08:47:00+03:00
мюнхен
в мире
бавария
германия
мюнхен, в мире, бавария, германия
