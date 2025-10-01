В Мюнхене прогремели взрывы

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. На севере Мюнхена прогремели взрывы, есть погибший, передает На севере Мюнхена прогремели взрывы, есть погибший, передает Reuters

"Большое количество полицейских и пожарных находятся на Лерхенауэр-штрассе, прогремели взрывы", — сообщило агентство со ссылкой на Bild.

© Getty Images / picture alliance / Roland Freund Сотрудники полиции на месте взрыва в Мюнхене © Getty Images / picture alliance / Roland Freund Сотрудники полиции на месте взрыва в Мюнхене

По данным газеты, подрыв подготовил и осуществил мужчина в доме своих родителей, сам он погиб после взрыва. Также был обнаружен человек с огнестрельными ранениями.

По версии полиции, жилой дом подожгли умышленно из-за семейной ссоры, в здании нашли мины-ловушки, один человек пропал без вести.

Очевидцы слышали звуки стрельбы, на месте ЧП заметили сгоревший фургон, там работают саперы. Также недалеко от места пожара стоят несколько загоревшихся автомобилей.

Как заявили местные силовики, опасности для жителей Мюнхена сейчас нет. Улица, где произошел инцидент, перекрыта.