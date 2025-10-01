Рейтинг@Mail.ru
08:31 01.10.2025 (обновлено: 15:39 01.10.2025)
В Мюнхене прогремели взрывы
В Мюнхене прогремели взрывы
в мире
мюнхен
германия
в мире, мюнхен, германия
В мире, Мюнхен, Германия

Сгоревший автомобиль в Мюнхене, Германия. 1 октября 2025
Сгоревший автомобиль в Мюнхене, Германия. 1 октября 2025
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. На севере Мюнхена прогремели взрывы, есть погибший, передает Reuters.
"Большое количество полицейских и пожарных находятся на Лерхенауэр-штрассе, прогремели взрывы", — сообщило агентство со ссылкой на Bild.
Сотрудники полиции на месте взрыва в Мюнхене
Сотрудники полиции на месте взрыва в Мюнхене
По данным газеты, подрыв подготовил и осуществил мужчина в доме своих родителей, сам он погиб после взрыва. Также был обнаружен человек с огнестрельными ранениями.
По версии полиции, жилой дом подожгли умышленно из-за семейной ссоры, в здании нашли мины-ловушки, один человек пропал без вести.
Очевидцы слышали звуки стрельбы, на месте ЧП заметили сгоревший фургон, там работают саперы. Также недалеко от места пожара стоят несколько загоревшихся автомобилей.
Как заявили местные силовики, опасности для жителей Мюнхена сейчас нет. Улица, где произошел инцидент, перекрыта.
Пожарные и полиция на месте взрыва в Мюнхене
Пожарные и полиция на месте взрыва в Мюнхене
 
