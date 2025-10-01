Рейтинг@Mail.ru
Полиция прокомментировала взрыв в Мюнхене
08:31 01.10.2025
Полиция прокомментировала взрыв в Мюнхене
Полиция прокомментировала взрыв в Мюнхене
мюнхен, в мире
Полиция прокомментировала взрыв в Мюнхене

© Getty Images / picture alliance / Roland FreundСотрудники полиции на месте взрыва в Мюнхене, Германия. 1 октября 2025
Сотрудники полиции на месте взрыва в Мюнхене, Германия. 1 октября 2025
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Представитель полиции заявил, что в настоящее время опасности для жителей Мюнхена после сообщений о произошедших там взрывах нет, передает агентство Рейтер.
"На данный момент опасности для людей в городе... нет", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что улица, на которой прогремели взрывы, была перекрыта.
