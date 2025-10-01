https://ria.ru/20251001/myunkhen-2045555201.html
Полиция прокомментировала взрыв в Мюнхене
Представитель полиции заявил, что в настоящее время опасности для жителей Мюнхена после сообщений о произошедших там взрывах нет, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 01.10.2025
