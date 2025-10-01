Рейтинг@Mail.ru
15:27 01.10.2025
В МВД рассказали о новой уловке аферистов
общество, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В МВД рассказали о новой уловке аферистов

МВД: мошенники обманывают россиян под предлогом подтверждения номера паспорта

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильные телефоны
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильные телефоны. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Мошенники похищают деньги у россиян под предлогом голосового подтверждения номера паспорта, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Правоохранители поясняют, что в актуальных мошеннических схемах первая "атака" почти всегда является ложной и служит исключительно для достижения психологического эффекта. Они создают вымышленную, но правдоподобную угрозу ("ваш аккаунт взломали", "оформлена доверенность и т.д."), чтобы выбить человека из равновесия, заставить запаниковать.
"Новый способ заставить паниковать – убедить гражданина "подтвердить номер паспорта голосом", - говорится в сообщении.
По данным киберполицейских, именно с такой просьбой позвонили пенсионеру из Москвы якобы из ЕМИАС. Второй звонок поступил на следующий день от имени "Госуслуг" с сообщением о "взломе аккаунта" с помощью "голосовой верификации" и компрометации документов. Далее в мессенджерах от лица "военной прокуратуры" под предлогом "несанкционированного перевода крупной суммы" мошенники убедили гражданина в необходимости срочных действий для "спасения" средств и имущества.
"Такой процедуры, как "подтверждение номера паспорта голосом", не существует, а использовать такую запись для получения доступа к каким-либо значимым ресурсам невозможно", - заключили в ведомстве.
Россиянам рассказали, как мошенники могут украсть биометрические данные
