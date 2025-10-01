В МВД рассказали о новой уловке аферистов

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Мошенники похищают деньги у россиян под предлогом голосового подтверждения номера паспорта, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Правоохранители поясняют, что в актуальных мошеннических схемах первая "атака" почти всегда является ложной и служит исключительно для достижения психологического эффекта. Они создают вымышленную, но правдоподобную угрозу ("ваш аккаунт взломали", "оформлена доверенность и т.д."), чтобы выбить человека из равновесия, заставить запаниковать.