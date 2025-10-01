Рейтинг@Mail.ru
03:35 01.10.2025
В МВД рассказали, как мошенники крадут у детей деньги с "Пушкинской карты"
В МВД рассказали, как мошенники крадут у детей деньги с "Пушкинской карты"
общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Образцы "Пушкинской карты". Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Мошенники похищают деньги подростков, предлагая им обналичить средства с "Пушкинской карты", говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Мошенники находят доверчивых подростков в соцсетях и обещают им вывести деньги с "Пушкинской карты". Подросток соглашается и сообщает аферистам номер, срок действия и трехзначный код на обратной стороне "Пушкинской карты", а также код подтверждения. После этого мошенники с легкостью списывают все средства и перестают выходить на связь, блокируют номер жертвы и аккаунт в соцсетях.
"Если вашему ребенку предлагают купить или обналичить "Пушкинскую карту", знайте - это мошенники. Законными способами снять деньги с "Пушкинской карты" нельзя", - говорится в материалах.
Полицейские призывают ни в коем случае не разглашать данные карты, а также коды подтверждений из СМС.
"Если вы связались с мошенниками, то незамедлительно заблокируйте карту и прекратите всякое общение", - пояснили в ведомстве.
ОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
