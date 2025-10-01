Рейтинг@Mail.ru
Чибис заявил о регистрации товарного знака "Мурманск - столица Арктики" - РИА Новости, 01.10.2025
Мурманская область
 
17:25 01.10.2025
Чибис заявил о регистрации товарного знака "Мурманск - столица Арктики"
Чибис заявил о регистрации товарного знака "Мурманск - столица Арктики"
Товарные знаки "Мурманск – столица Арктики" и "Мурманск – столица русской Арктики" зарегистрированы официально, это сделает регион более узнаваемым на... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T17:25:00+03:00
2025-10-01T17:25:00+03:00
Чибис заявил о регистрации товарного знака "Мурманск - столица Арктики"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМурманский морской торговый порт на восточном берегу Кольского залива Баренцева моря
Мурманский морской торговый порт на восточном берегу Кольского залива Баренцева моря - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Мурманский морской торговый порт на восточном берегу Кольского залива Баренцева моря. Архивное фото
МУРМАНСК, 1 окт – РИА Новости. Товарные знаки "Мурманск – столица Арктики" и "Мурманск – столица русской Арктики" зарегистрированы официально, это сделает регион более узнаваемым на российском и международном уровне, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
"Зарегистрированы товарные знаки "Мурманск - столица Арктики" и "Мурманск — столица русской Арктики", - написал Чибис в соцсетях.
Ветераны СВО - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Мурманский губернатор предложил новые меры поддержки участников СВО
29 сентября, 22:38
Глава региона отметил, что слова о Мурманске как о столице Арктики произнес президент РФ Владимир Путин на Международном арктическом форуме в марте 2025 года.
"Когда президент произнёс эти слова, стало ясно – это не просто слоган. Это символ всей русской Арктики. И мы приняли решение: закрепить его официально", - пояснил глава региона.
По словам Чибиса, "Арктика" давно стала брендом для страны. И власти региона прикладывают усилия для того, чтобы сильные бренды работали на экономику, на узнаваемость, на инвестиции.
"На то, чтобы фраза "Мурманск — столица русской Арктики" отражала реальное позиционирование региона, в том числе и на международном уровне", - подчеркнул губернатор.
Мурманск - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
В Мурманске открылся губернаторский лицей
2 сентября, 01:36
 
Мурманская областьАрктикаМурманская областьМурманскАндрей ЧибисВладимир Путин
 
 
