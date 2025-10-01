https://ria.ru/20251001/murmansk-2045681268.html
Чибис заявил о регистрации товарного знака "Мурманск - столица Арктики"
Чибис заявил о регистрации товарного знака "Мурманск - столица Арктики" - РИА Новости, 01.10.2025
Чибис заявил о регистрации товарного знака "Мурманск - столица Арктики"
Товарные знаки "Мурманск – столица Арктики" и "Мурманск – столица русской Арктики" зарегистрированы официально, это сделает регион более узнаваемым на... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T17:25:00+03:00
2025-10-01T17:25:00+03:00
2025-10-01T17:25:00+03:00
мурманская область
арктика
мурманская область
мурманск
андрей чибис
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755575148_0:28:3196:1825_1920x0_80_0_0_b4370517feb32e5886f6d3eef8c8802e.jpg
https://ria.ru/20250929/podderzhka-2045253397.html
https://ria.ru/20250902/murmansk-2038968956.html
арктика
мурманская область
мурманск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755575148_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_716a6a8c4e1b4e9548569934d0e35260.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арктика, мурманская область, мурманск, андрей чибис, владимир путин
Мурманская область, Арктика, Мурманская область, Мурманск, Андрей Чибис, Владимир Путин
Чибис заявил о регистрации товарного знака "Мурманск - столица Арктики"
Чибис: товарный знак "Мурманск - столица Арктики" официально зарегестрирован
МУРМАНСК, 1 окт – РИА Новости. Товарные знаки "Мурманск – столица Арктики" и "Мурманск – столица русской Арктики" зарегистрированы официально, это сделает регион более узнаваемым на российском и международном уровне, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
"Зарегистрированы товарные знаки "Мурманск - столица Арктики" и "Мурманск — столица русской Арктики", - написал Чибис в соцсетях.
Глава региона отметил, что слова о Мурманске как о столице Арктики произнес президент РФ Владимир Путин на Международном арктическом форуме в марте 2025 года.
"Когда президент произнёс эти слова, стало ясно – это не просто слоган. Это символ всей русской Арктики. И мы приняли решение: закрепить его официально", - пояснил глава региона.
По словам Чибиса, "Арктика" давно стала брендом для страны. И власти региона прикладывают усилия для того, чтобы сильные бренды работали на экономику, на узнаваемость, на инвестиции.
"На то, чтобы фраза "Мурманск — столица русской Арктики" отражала реальное позиционирование региона, в том числе и на международном уровне", - подчеркнул губернатор.