Аналитики определили актуальные задачи по закупкам для МСП

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Приобретение товаров для обеспечения хозяйственной и административной деятельности является наиболее актуальной задачей по закупкам в ежедневной работе предприятий малого и среднего бизнеса, свидетельствуют результаты опроса "РБК Исследования рынков".

Исследование проводилось в июле 2025 года, было опрошено около 2200 представителей МСП, участвующих в закупочной деятельности.

Как следует из отчета исследовательской организации, всего аналитики "РБК исследования рынков" выявили 32 популярные задачи по закупкам, с которыми сталкиваются сотрудники предприятий МСП в России. В топ-5 рейтинга видов закупок вошли закупка товаров для обеспечения хозяйственной и административной деятельности (39,1% ответов), деловые услуги (31%), закупка товаров для перепродажи (28,4%), закупка оборудования (28,3%), а также приобретение лицензий на программное обеспечение (22,1%).

Во вторую пятерку рейтинга попали закупка сырья для производства (19,4% респондентов), закупка запчастей к оборудованию (18,4%), аренда недвижимости (16%), закупка стройматериалов (15,9%) и подбор поставщиков (14,9%).

В отношении наличия онлайн-предложения услуг для МСП аналитики сделали вывод, что объявления, размещенные на платформе для МСП "Авито Бизнес 360", дают возможность удовлетворить 91% запросов по закупкам, в том числе, по товарам и услугам, попавшим в топ-5 рейтинга.