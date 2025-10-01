Рейтинг@Mail.ru
Аналитики определили актуальные задачи по закупкам для МСП - РИА Новости, 01.10.2025
09:37 01.10.2025
Аналитики определили актуальные задачи по закупкам для МСП
Аналитики определили актуальные задачи по закупкам для МСП - РИА Новости, 01.10.2025
Аналитики определили актуальные задачи по закупкам для МСП
Приобретение товаров для обеспечения хозяйственной и административной деятельности является наиболее актуальной задачей по закупкам в ежедневной работе... РИА Новости, 01.10.2025
экономика, россия, рбк (медиагруппа)
Аналитики определили актуальные задачи по закупкам для МСП

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Приобретение товаров для обеспечения хозяйственной и административной деятельности является наиболее актуальной задачей по закупкам в ежедневной работе предприятий малого и среднего бизнеса, свидетельствуют результаты опроса "РБК Исследования рынков".
Исследование проводилось в июле 2025 года, было опрошено около 2200 представителей МСП, участвующих в закупочной деятельности.
Как следует из отчета исследовательской организации, всего аналитики "РБК исследования рынков" выявили 32 популярные задачи по закупкам, с которыми сталкиваются сотрудники предприятий МСП в России. В топ-5 рейтинга видов закупок вошли закупка товаров для обеспечения хозяйственной и административной деятельности (39,1% ответов), деловые услуги (31%), закупка товаров для перепродажи (28,4%), закупка оборудования (28,3%), а также приобретение лицензий на программное обеспечение (22,1%).
Во вторую пятерку рейтинга попали закупка сырья для производства (19,4% респондентов), закупка запчастей к оборудованию (18,4%), аренда недвижимости (16%), закупка стройматериалов (15,9%) и подбор поставщиков (14,9%).
В отношении наличия онлайн-предложения услуг для МСП аналитики сделали вывод, что объявления, размещенные на платформе для МСП "Авито Бизнес 360", дают возможность удовлетворить 91% запросов по закупкам, в том числе, по товарам и услугам, попавшим в топ-5 рейтинга.
"Малый и средний бизнес играет сегодня ключевую роль в экономике страны — 39% от общего числа работающего населения заняты в секторе МСП. Каждый день предприниматели сталкиваются с высокой нагрузкой, поэтому время становится их самым ценным ресурсом. Наша задача — помочь бизнесу решать их проблемы более эффективно. Архитектура пространства и его специализация на B2B-потребностях уже приносят результаты бизнесу", - прокомментировал результаты опроса директор бизнес-направления "Авито Бизнес 360" Илья Дудковский, его слова привели в компании.
