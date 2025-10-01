https://ria.ru/20251001/moskva-2045550838.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 01.10.2025
Москвичам рассказали о погоде в среду
Погода без осадков ожидается в Москве в среду, воздух прогреется до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 01.10.2025
москва
Москвичам рассказали о погоде в среду
Синоптик Тишковец: погода без осадков ожидается в Москве в среду
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Погода без осадков ожидается в Москве в среду, воздух прогреется до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение дня синоптическая ситуация не изменится и будет определяться южной периферией скандинавского антициклона. В Москве
и по области ожидается небольшая облачность, без осадков... Температура воздуха плюс 10 - плюс 13 градусов", - рассказал Тишковец
.
Синоптик отметил, что будет дуть северо-восточный ветер со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит 760 миллиметров ртутного столба.
"Старое бабье лето рука об руку с золотой осенью продолжится до субботы включительно, а с воскресенья пойдут дожди", - добавил Тишковец.