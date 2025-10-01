Панорама Москвы с дома на Котельнической набережной в Москве. Архивное фото

Москвичам рассказали о погоде в среду

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Погода без осадков ожидается в Москве в среду, воздух прогреется до плюс 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В течение дня синоптическая ситуация не изменится и будет определяться южной периферией скандинавского антициклона. В Москве и по области ожидается небольшая облачность, без осадков... Температура воздуха плюс 10 - плюс 13 градусов", - рассказал Тишковец

Синоптик отметил, что будет дуть северо-восточный ветер со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит 760 миллиметров ртутного столба.