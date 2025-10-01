Рейтинг@Mail.ru
Дело террориста, причастного к гибели генерала Москалика, направили в суд - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:13 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/moskalik-2045658807.html
Дело террориста, причастного к гибели генерала Москалика, направили в суд
Дело террориста, причастного к гибели генерала Москалика, направили в суд - РИА Новости, 01.10.2025
Дело террориста, причастного к гибели генерала Москалика, направили в суд
Уголовное дело в отношении участника террористического сообщества, причастного к гибели генерала Ярослава Москалика, направлено в суд, сообщается на сайте... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T16:13:00+03:00
2025-10-01T16:13:00+03:00
происшествия
россия
балашиха
москва
ярослав москалик
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013434551_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_42290b58a1ef8808b2942e5428a75a5f.jpg
https://ria.ru/20250429/minoborony-2013956610.html
https://ria.ru/20250427/moskalik-2013724722.html
россия
балашиха
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013434551_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_ca34cb83c5984420915e64f532996216.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, балашиха, москва, ярослав москалик, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), служба безопасности украины
Происшествия, Россия, Балашиха, Москва, Ярослав Москалик, Генеральная прокуратура РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Служба безопасности Украины
Дело террориста, причастного к гибели генерала Москалика, направили в суд

Участника террористического сообщества, причастного к гибели Москалика, ждет суд

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЭкстренные службы на месте взрыва автомобиля в Балашихе
Экстренные службы на месте взрыва автомобиля в Балашихе - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Экстренные службы на месте взрыва автомобиля в Балашихе
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Уголовное дело в отношении участника террористического сообщества, причастного к гибели генерала Ярослава Москалика, направлено в суд, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
Заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб в результате теракта в Балашихе 25 апреля. Басманный суд Москвы арестовал Игната Кузина, обвиняемого в совершении теракта. По данным СК, Кузин в сентябре 2023 года прибыл в Россию и проживал в столичном регионе, где ожидал конкретных указаний куратора из СБУ. За совершенное преступление ему обещали 18 тысяч долларов.
Ярослав Москалик - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
Минобороны опубликовало некролог о погибшем генерале Москалике
29 апреля, 02:11
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Игната Кузина... Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Кузин обвиняется по статьям о теракте, о прохождении обучения для осуществления террористической деятельности, об участии в террористическом сообществе, о незаконных приобретении, хранении, ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконном изготовлении взрывных устройств, а также о хранении и перевозке для использования заведомо поддельного официального документа.
Следствие установило, что в период с февраля по апрель 2025 года Кузин, завербованный службой безопасности Украины, по заданию своего куратора подготовил и установил самодельное взрывное устройство возле подъезда дома на бульваре Нестерова в Балашихе, где проживал Москалик. Утром 25 апреля, когда генерал вышел из подъезда, СВУ было дистанционно приведено в действие. Москалик погиб на месте. Также в результате взрыва повреждено имущество 20 граждан.
Расследование в отношении неустановленных соучастников продолжается.
Игнат Кузин, обвиняемый в совершении террористического акта, в результате которого погиб генерал Ярослав Москалик, в Басманном районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Обвиняемого в теракте против генерала Москалика арестовали
27 апреля, 19:54
 
ПроисшествияРоссияБалашихаМоскваЯрослав МоскаликГенеральная прокуратура РФСледственный комитет России (СК РФ)Служба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала