Дело террориста, причастного к гибели генерала Москалика, направили в суд

"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Игната Кузина... Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Кузин обвиняется по статьям о теракте, о прохождении обучения для осуществления террористической деятельности, об участии в террористическом сообществе, о незаконных приобретении, хранении, ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконном изготовлении взрывных устройств, а также о хранении и перевозке для использования заведомо поддельного официального документа.