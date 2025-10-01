Дело террориста, причастного к гибели генерала Москалика, направили в суд

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Уголовное дело в отношении участника террористического сообщества, причастного к гибели генерала Ярослава Москалика, направлено в суд, сообщается на сайте Генпрокуратуры.
Заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик погиб в результате теракта в Балашихе 25 апреля. Басманный суд Москвы арестовал Игната Кузина, обвиняемого в совершении теракта. По данным СК, Кузин в сентябре 2023 года прибыл в Россию и проживал в столичном регионе, где ожидал конкретных указаний куратора из СБУ. За совершенное преступление ему обещали 18 тысяч долларов.
"В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Игната Кузина... Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Кузин обвиняется по статьям о теракте, о прохождении обучения для осуществления террористической деятельности, об участии в террористическом сообществе, о незаконных приобретении, хранении, ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконном изготовлении взрывных устройств, а также о хранении и перевозке для использования заведомо поддельного официального документа.
Следствие установило, что в период с февраля по апрель 2025 года Кузин, завербованный службой безопасности Украины, по заданию своего куратора подготовил и установил самодельное взрывное устройство возле подъезда дома на бульваре Нестерова в Балашихе, где проживал Москалик. Утром 25 апреля, когда генерал вышел из подъезда, СВУ было дистанционно приведено в действие. Москалик погиб на месте. Также в результате взрыва повреждено имущество 20 граждан.
Расследование в отношении неустановленных соучастников продолжается.
