Рейтинг@Mail.ru
Моргенштерн* закрыл бизнес в России - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
11:28 01.10.2025 (обновлено: 11:30 01.10.2025)
https://ria.ru/20251001/morgenshtern-2045583432.html
Моргенштерн* закрыл бизнес в России
Моргенштерн* закрыл бизнес в России - РИА Новости, 01.10.2025
Моргенштерн* закрыл бизнес в России
Рэпер Алишер Моргенштерн* закрыл свой бизнес в России, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T11:28:00+03:00
2025-10-01T11:30:00+03:00
шоубиз
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907826665_5:0:3401:1910_1920x0_80_0_0_4801fa410aa449f71a0b869c00351050.png
https://ria.ru/20250930/dolg-2045279096.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907826665_430:0:2977:1910_1920x0_80_0_0_1cef417622ef92a22f726fee51a92471.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество
Шоубиз, Россия, Общество
Моргенштерн* закрыл бизнес в России

Рэпер-иноагент Моргенштерн закрыл бизнес в России

© Осторожно: Собчак/YoutubeМоргенштерн*
Моргенштерн* - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© Осторожно: Собчак/Youtube
Моргенштерн*. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Рэпер Алишер Моргенштерн* закрыл свой бизнес в России, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения", - говорится в карточке со сведениями об индивидуальном предпринимателе.
Согласно данным сервиса, ИП Моргенштерна* было зарегистрировано в апреле 2018 года с основным видом деятельности в области организации отдыха и развлечений.
Моргенштерн* был включен в реестр иноагентов весной 2022 года.
* Признан в России иноагентом.
Актер Артур Смольянинов* - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
С актера-иноагента Смольянинова* принудительно взыскивают новый долг
Вчера, 05:44
 
ШоубизРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала