Моргенштерн* закрыл бизнес в России
Рэпер Алишер Моргенштерн* закрыл свой бизнес в России, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T11:28:00+03:00
2025-10-01T11:28:00+03:00
2025-10-01T11:30:00+03:00
шоубиз
россия
общество
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Рэпер Алишер Моргенштерн* закрыл свой бизнес в России, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения", - говорится в карточке со сведениями об индивидуальном предпринимателе.
Согласно данным сервиса, ИП Моргенштерна* было зарегистрировано в апреле 2018 года с основным видом деятельности в области организации отдыха и развлечений.
Моргенштерн* был включен в реестр иноагентов весной 2022 года.
* Признан в России иноагентом.