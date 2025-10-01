Моргенштерн* закрыл бизнес в России

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Рэпер Алишер Моргенштерн* закрыл свой бизнес в России, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения", - говорится в карточке со сведениями об индивидуальном предпринимателе.

Согласно данным сервиса, ИП Моргенштерна* было зарегистрировано в апреле 2018 года с основным видом деятельности в области организации отдыха и развлечений.

Моргенштерн* был включен в реестр иноагентов весной 2022 года.