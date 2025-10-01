Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии оппозиция готова подать в КС иск о нарушениях, заявил Додон - РИА Новости, 01.10.2025
23:02 01.10.2025
В Молдавии оппозиция готова подать в КС иск о нарушениях, заявил Додон
Один из лидеров оппозиционного в Молдавии Патриотического блока Игорь Додон заявил, что политформирование готово пройти все судебные инстанции вплоть до... РИА Новости, 01.10.2025
в мире
молдавия
европа
майя санду
игорь додон
в мире, молдавия, европа, майя санду, игорь додон
В мире, Молдавия, Европа, Майя Санду, Игорь Додон
В Молдавии оппозиция готова подать в КС иск о нарушениях, заявил Додон

КИШИНЕВ, 1 окт — РИА Новости. Один из лидеров оппозиционного в Молдавии Патриотического блока Игорь Додон заявил, что политформирование готово пройти все судебные инстанции вплоть до Конституционного суда с иском о многочисленных нарушениях на парламентских выборах в случае, если ЦИК республики отклонит их обращение по этому вопросу.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду и выступающей за улучшение отношений с Россией оппозицией, которая представлена несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%; оппозиционные партии, включая Патриотический блок, - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как внутри страны выборы выиграла оппозиция. Окончательное распределение депутатских мандатов будет зависеть от рассмотрения всех жалоб и требований о пересчете. При этом уже ясно, что ПДС получит большинство мест в 101-местном парламенте, так что Молдавию на ближайшие четыре года снова ждет подконтрольный президенту законодательный орган.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В "Великой Молдове" призвали оппозицию отказаться от депутатских мандатов
Вчера, 17:58
"Мы не признаём на данном этапе легитимность этих выборов. В связи с многочисленными нарушениями мы подали десятки обращений в Центральную избирательную комиссию и намерены пройти все предусмотренные законом этапы обжалования. Если ЦИК отклонит наши обращения, мы обратимся в Апелляционную палату, затем — в Высшую судебную палату и Конституционный суд", - заявил Додон в эфире Rlive.md.
Он пояснил, что грубое использование административного ресурса, препятствование доступу избирателей из Приднестровья к участкам, снятие оппозиционных партий с выборов и целый ряд других нарушений требуют тщательного расследования.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч.
Саманта Пауэр - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Экс-глава USAID заявила о беспрецедентных средствах, вложенных в Молдавию
Вчера, 17:39
 
В миреМолдавияЕвропаМайя СандуИгорь Додон
 
 
