В Молдавии оппозиция готова подать в КС иск о нарушениях, заявил Додон

КИШИНЕВ, 1 окт — РИА Новости. Один из лидеров оппозиционного в Молдавии Патриотического блока Игорь Додон заявил, что политформирование готово пройти все судебные инстанции вплоть до Конституционного суда с иском о многочисленных нарушениях на парламентских выборах в случае, если ЦИК республики отклонит их обращение по этому вопросу.