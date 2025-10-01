В "Великой Молдове" призвали оппозицию отказаться от депутатских мандатов

КИШИНЕВ, 1 окт — РИА Новости. Лидер молдавской оппозиционной партии "Великая Молдова" Виктория Фуртунэ призвала парламентскую оппозицию отказаться от депутатских мандатов в знак протеста против фальсификации состоявшихся парламентских выборов, что, по ее словам, заставит власти провести повторные выборы.

По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду , и выступающей за улучшение отношений с Россией оппозицией, которая представлена несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%; оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе , тогда как внутри страны выборы выиграла оппозиция. Окончательное распределение депутатских мандатов будет зависеть от рассмотрения всех жалоб и требований о пересчете. При этом уже ясно, что ПДС получит большинство мест в 101-местном парламенте, так что Молдавию на ближайшие четыре года снова ждет подконтрольный президенту законодательный орган.

"Публичное обращение к парламентской оппозиции: если вы продолжаете утверждать, что выборы были сфальсифицированы, проявите политическую зрелость и откажитесь от депутатских мандатов. В соответствии с Избирательным кодексом, кандидаты имеют право отказаться от мандата до момента принесения присяги. В случае, если количество отказов исчерпает списки, парламент не сможет быть легитимно сформирован, что приведёт к повторным выборам", - написала Фуртунэ в своем Telegram-канале.

Она указала на многочисленные факты фальсификаций на выборах.

"Оппозиционные партии призываются отказаться от мандатов депутата парламента в знак протеста против недавно состоявшихся парламентских выборов, которые были охарактеризованы как глубоко сфальсифицированные и сопровождавшиеся серьёзными нарушениями: урны, заполненные с самого утра, многократное голосование, массовая транспортировка избирателей, манипуляции в СМИ, исключение партии "Великая Молдова" непосредственно перед голосованием, а также использование административных ресурсов партией ПДС", - подчеркнула она.