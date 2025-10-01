Рейтинг@Mail.ru
В "Великой Молдове" призвали оппозицию отказаться от депутатских мандатов
17:58 01.10.2025
В "Великой Молдове" призвали оппозицию отказаться от депутатских мандатов
Лидер молдавской оппозиционной партии "Великая Молдова" Виктория Фуртунэ призвала парламентскую оппозицию отказаться от депутатских мандатов в знак протеста... РИА Новости, 01.10.2025
в мире, молдавия, россия, европа, майя санду
В мире, Молдавия, Россия, Европа, Майя Санду
Флаги Молдавии
Флаги Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 1 окт — РИА Новости. Лидер молдавской оппозиционной партии "Великая Молдова" Виктория Фуртунэ призвала парламентскую оппозицию отказаться от депутатских мандатов в знак протеста против фальсификации состоявшихся парламентских выборов, что, по ее словам, заставит власти провести повторные выборы.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и выступающей за улучшение отношений с Россией оппозицией, которая представлена несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%; оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как внутри страны выборы выиграла оппозиция. Окончательное распределение депутатских мандатов будет зависеть от рассмотрения всех жалоб и требований о пересчете. При этом уже ясно, что ПДС получит большинство мест в 101-местном парламенте, так что Молдавию на ближайшие четыре года снова ждет подконтрольный президенту законодательный орган.
Женщина с флагом Молдавии - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Оппозиция заявила, что не признает выборы в Молдавии из-за нарушений
30 сентября, 19:06
"Публичное обращение к парламентской оппозиции: если вы продолжаете утверждать, что выборы были сфальсифицированы, проявите политическую зрелость и откажитесь от депутатских мандатов. В соответствии с Избирательным кодексом, кандидаты имеют право отказаться от мандата до момента принесения присяги. В случае, если количество отказов исчерпает списки, парламент не сможет быть легитимно сформирован, что приведёт к повторным выборам", - написала Фуртунэ в своем Telegram-канале.
Она указала на многочисленные факты фальсификаций на выборах.
"Оппозиционные партии призываются отказаться от мандатов депутата парламента в знак протеста против недавно состоявшихся парламентских выборов, которые были охарактеризованы как глубоко сфальсифицированные и сопровождавшиеся серьёзными нарушениями: урны, заполненные с самого утра, многократное голосование, массовая транспортировка избирателей, манипуляции в СМИ, исключение партии "Великая Молдова" непосредственно перед голосованием, а также использование административных ресурсов партией ПДС", - подчеркнула она.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч.
Саманта Пауэр - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Экс-глава USAID заявила о беспрецедентных средствах, вложенных в Молдавию
Вчера, 17:39
 
В мире, Молдавия, Россия, Европа, Майя Санду
 
 
