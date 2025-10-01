В Госдуме назвали выборы в Молдавии "новыми стандартами демократии"

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Парламентские выборы Молдавии прошли на фоне арестов оппозиционеров, снятия кандидатов и блокировки СМИ, но были признаны действительными, такие действия теперь можно отнести к "новыми стандартами демократии", заявил в среду заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.