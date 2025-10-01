Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали выборы в Молдавии "новыми стандартами демократии"
17:02 01.10.2025
В Госдуме назвали выборы в Молдавии "новыми стандартами демократии"
В Госдуме назвали выборы в Молдавии "новыми стандартами демократии"
В Госдуме назвали выборы в Молдавии "новыми стандартами демократии"

Акция протеста оппозиции в Кишиневе у здания МИД Молдавии
Акция протеста оппозиции в Кишиневе у здания МИД Молдавии
© Фото : Telegram-канал Sputnik Молдова
Акция протеста оппозиции в Кишиневе у здания МИД Молдавии. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Парламентские выборы Молдавии прошли на фоне арестов оппозиционеров, снятия кандидатов и блокировки СМИ, но были признаны действительными, такие действия теперь можно отнести к "новыми стандартами демократии", заявил в среду заместитель председателя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.
"На молдавских и румынских выборах были установлены новые стандарты демократии. Теперь у них такая демократия: с посадками, с репрессиями, со снятиями кандидатов в день выборов, с закрытием типографий и закрытии Telegram-каналов", - заявил он, выступая на круглом столе "Итоги парламентских выборов в Молдавии: фальсификации, борьба с оппозицией и дискриминация избирателей" в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Депутат подчеркнул, что подобные "новые стандарты демократии" действовали в Германии и во Франции, где всеми путями пытались снять с выборов оппозиционных кандидатов, однако молдавские выборы в данном вопросе превзошли все европейские страны.
"В данном случае они уже не хотят соблюдать даже какой-то видимости демократичности. Может быть, это все приведёт к отмене выборов (в будущем - ред.)", - добавил Матвейчев.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и выступающей за улучшение отношений с Россией оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. Окончательное распределение депутатских мандатов будет зависеть от рассмотрения всех жалоб и требований о пересчете. При этом уже ясно, что ПДС получит большинство мест в 101-местном парламенте, так что Молдавию на ближайшие четыре года снова ждет подконтрольный президенту законодательный орган.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
"Диктатура Санду под видом демократии": как прошли выборы в Молдавии
