Два депутата, прошедших в парламент по спискам партии Санду, независимы

КИШИНЕВ, 1 окт – РИА Новости. Два депутата, прошедшие в парламент Молдавии по спискам правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент Майя Санду, объявили, что будут работать как независимые парламентарии.

Речь идёт о бывшем председателе партии "Платформа достоинства и правды" Дину Плынгэу и его коллеге Стеле Макарь. Решение политиков не входить во фракцию или работать в статусе независимых может изменить количество мест для партии в парламенте.

"И я, и госпожа Макарь не являемся членами ПДС. Мы будем работать как независимые депутаты, но при этом будем сотрудничать с коллегами из ПДС для утверждения правительства и ради того, чтобы новая власть была более прозрачной, качественной, инклюзивной и устойчивой", – написал Плынгэу в соцсети Facebook * (запрещена в РФ как экстремистская).

Политик отметил, что их задачей остаётся представительство граждан, которые доверили им мандат, даже если они не были сторонниками ПДС.

Из 104 кандидатов, включённых в избирательный список ПДС, 84 являются членами самой партии. Остальные места были предложены представителям гражданского общества из числа сторонников ПДС и союзных проевропейских сил, в том числе представителями партии DA , которые в период избирательной кампании, приостановили членство в этой политсиле. Партия "Платформа достоинства и правды" отказалась от самостоятельного участия в выборах и поддержала ПДС.

По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду , и выступающей за улучшение отношений с Россией оппозицией, которая представлена несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%; оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе , тогда как внутри страны выборы выиграла оппозиция. Окончательное распределение депутатских мандатов будет зависеть от рассмотрения всех жалоб и требований о пересчете. При этом уже ясно, что ПДС получит большинство мест в 101-местном парламенте, так что Молдавию на ближайшие четыре года снова ждет подконтрольный президенту законодательный орган.

В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве , на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра , перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч.