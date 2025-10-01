Рейтинг@Mail.ru
В МВД рассказали о правовом положении жителей Молдавии в России - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:30 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/moldaviya-2045561998.html
В МВД рассказали о правовом положении жителей Молдавии в России
В МВД рассказали о правовом положении жителей Молдавии в России - РИА Новости, 01.10.2025
В МВД рассказали о правовом положении жителей Молдавии в России
Граждане Молдавии, если они прибыли в Россию в период с 1 октября 2025 года по 1 января 2026 года, могут заниматься трудовой деятельностью без патента при... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T09:30:00+03:00
2025-10-01T09:30:00+03:00
россия
молдавия
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150800/74/1508007483_0:133:3072:1861_1920x0_80_0_0_6917f94cc4245b486c4d151c8f32ca7b.jpg
https://ria.ru/20250929/moldaviya-2045165262.html
россия
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150800/74/1508007483_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_5f9263fdcc76f4d8273fd1fc48bd42ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, молдавия, общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Молдавия, Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В МВД рассказали о правовом положении жителей Молдавии в России

Миграционная служба: жители Молдавии могут работать в РФ без патента с 1 октября

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСнятие отпечатков пальцев
Снятие отпечатков пальцев - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Снятие отпечатков пальцев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Граждане Молдавии, если они прибыли в Россию в период с 1 октября 2025 года по 1 января 2026 года, могут заниматься трудовой деятельностью без патента при условии прохождения процедуры идентификации личности и медицинского освидетельствования после въезда, сообщает миграционная служба МВД РФ.
«

"До 1 октября 2026 года граждане Молдавии, если они выехали из республики и прибыли в Россию в период с 1 октября 2025 года по 1 января 2026 года, могут законно заниматься трудовой деятельностью без патента при условии прохождения процедуры идентификации личности и медицинского освидетельствования после въезда", - говорится в сообщении.

Правоохранители пояснили, что работодатели вправе привлекать к трудовой деятельности вновь прибывших с 1 октября в Россию граждан Молдавии, если они предъявлении документ, подтверждающий прохождение дактилоскопической регистрации и медицинского освидетельствования, а также уведомление территориального органа МВД России о заключении трудового либо гражданско-правового договора с иностранцем.
Уточняется, что с 1 октября вновь въезжающие в Россию граждане Молдавии, которые ранее допустили нарушение режима пребывания или правил миграционного учета, но при этом после 25 июля выехали на родину, вправе до 1 января 2026 года урегулировать правовое положение на территории Российской Федерации.
Указанным лицам для исключения из реестра контролируемых лиц, снятия ограничения на въезд (если оно установлено), продления срока временного пребывания либо оформления разрешительных документов для проживания необходимо лично обратиться в территориальный орган МВД России.
"После прохождения всех необходимых процедур в миграционной карте им будет проставлена соответствующая отметка", - заключили в службе.
Майя Санду покидает избирательный участок после голосования на парламентских выборах в Кишиневе, Молдова - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Украденная победа. Санду лишила Молдавию будущего
29 сентября, 16:55
 
РоссияМолдавияОбществоМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала