В МВД рассказали о правовом положении жителей Молдавии в России

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Граждане Молдавии, если они прибыли в Россию в период с 1 октября 2025 года по 1 января 2026 года, могут заниматься трудовой деятельностью без патента при условии прохождения процедуры идентификации личности и медицинского освидетельствования после въезда, сообщает миграционная служба МВД РФ.

« "До 1 октября 2026 года граждане Молдавии, если они выехали из республики и прибыли в Россию в период с 1 октября 2025 года по 1 января 2026 года, могут законно заниматься трудовой деятельностью без патента при условии прохождения процедуры идентификации личности и медицинского освидетельствования после въезда", - говорится в сообщении.

Правоохранители пояснили, что работодатели вправе привлекать к трудовой деятельности вновь прибывших с 1 октября в Россию граждан Молдавии, если они предъявлении документ, подтверждающий прохождение дактилоскопической регистрации и медицинского освидетельствования, а также уведомление территориального органа МВД России о заключении трудового либо гражданско-правового договора с иностранцем.

Уточняется, что с 1 октября вновь въезжающие в Россию граждане Молдавии, которые ранее допустили нарушение режима пребывания или правил миграционного учета, но при этом после 25 июля выехали на родину, вправе до 1 января 2026 года урегулировать правовое положение на территории Российской Федерации.

Указанным лицам для исключения из реестра контролируемых лиц, снятия ограничения на въезд (если оно установлено), продления срока временного пребывания либо оформления разрешительных документов для проживания необходимо лично обратиться в территориальный орган МВД России.