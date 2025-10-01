Рейтинг@Mail.ru
Генсек правительства Молдавии подал в отставку
08:51 01.10.2025 (обновлено: 14:48 01.10.2025)
Генсек правительства Молдавии подал в отставку
Генеральный секретарь правительства Молдавии Артур Мижа подал в отставку, сообщил премьер страны Дорин Речан.
Генсек правительства Молдавии подал в отставку

Генсек правительства Молдавии, отвечавший за связь с регионами, ушел в отставку

КИШИНЕВ, 1 окт — РИА Новости. Генеральный секретарь правительства Молдавии Артур Мижа подал в отставку, сообщил премьер страны Дорин Речан.
"Артур Мижа уходит с поста генсекретаря. При нем была проделана колоссальная работа по связям с регионами. Мы благодарим его", — сказал он перед началом заседания кабинета министров.
"Диктатура Санду под видом демократии": как прошли выборы в Молдавии
Граждане Молдавии 28 сентября выбирали депутатов парламента.

Голосование прошло на фоне беспрецедентного давления на оппозицию.

В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, но в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.

Количество избирательных участков в России и Приднестровье сократили, чтобы молдаване не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили в Европе с расчетом на голоса местной диаспоры.

Главное противостояние развернулось между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет Патриотический блок.

Партию "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев.

Еще в июле Центризбирком отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".

Кроме того, ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.

Избирательные участки работали до 21:00 мск. Выборы признали состоявшимися — в них приняли участие более трети включенных в списки избирателей.

На фото: граждане Молдавии у избирательного участка в посольстве в Москве. Многие из них называют нынешнее голосование диктатурой Санду под видом демократии.

Отставка чиновника последовала спустя четыре дня после выборов в парламент. Он возглавлял госканцелярию правительства и курировал взаимодействие с местными органами власти, в том числе Гагаузской автономии. Его уход совпал с результатами голосования, где оппозиция добилась победы внутри страны, что наблюдатели расценили как косвенное признание поражения правящей партии на региональном уровне.

Мижа также покинет должность генерального секретаря правящей партии "Действие и солидарность". Он отметил, что принял решение "сделать паузу".
Украденная победа. Санду лишила Молдавию будущего
Выборы в Молдавии

Парламентские выборы в республике прошли в воскресенье в условиях беспрецедентного давления на оппозицию.

Против оппозиционных политиков в Молдавии возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом борьбы с избирательной коррупцией. В республике закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие.

В Молдавии приговорили к сроку оппозиционного политика Таубер
В стране открыли более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, а в Приднестровье — всего 12.

Количество избирательных участков в России и Приднестровье сократили, чтобы молдаване не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили в Европе (до 301 участка) с расчетом на получение голосов европейской диаспоры.

ЦИК Молдавии заявил о 236 нарушениях во время выборов, тогда как наблюдатели зафиксировали более 600. Различные СМИ также писали о многочисленных нарушениях на пунктах голосования за рубежом.
За право попасть в парламент боролись 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Согласно результатам по итогам подсчета ста процентов бюллетеней, правящая партия набрала 50,2 процента голосов, а оппозиционные политсилы — 49,8.
Евросоюз финансово шантажировал избирателей в Молдавии, заявила Захарова
Главное противостояние развернулось между правящей партией "Действие и солидарность" (ПДС), ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет "Патриотический блок". В него входят четыре политсилы:
  • "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева;
  • Партия социалистов бывшего президента Игоря Додона;
  • Партия коммунистов экс-президента Владимира Воронина;
  • "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах.
Последнюю партию безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК Молдавии сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев. В этот же день от участия в выборах отстранили "Великую Молдову" бывшего антикоррупционного прокурора Виктории Фуртунэ.
ПДС удалось одержать победу за счет 78,61 процента голосов с избирательных участков за рубежом, где оппозиция в сумме набрала 17,73 процента. Внутри страны сложилась обратная ситуация — 44,13 и 49,54 процента голосов соответственно.
Еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства". Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более чем 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.
Диктатура Санду стала данностью. Дальше будет хуже
