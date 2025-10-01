Рейтинг@Mail.ru
Блогер рассказал о последствиях сближения Молдавии с Западом - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:06 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/moldaviya-2045538260.html
Блогер рассказал о последствиях сближения Молдавии с Западом
Блогер рассказал о последствиях сближения Молдавии с Западом - РИА Новости, 01.10.2025
Блогер рассказал о последствиях сближения Молдавии с Западом
Если Молдавия покинет российскую сферу влияния и перейдет на Запад, в ЕС, то Православная церковь Молдавии будет разрушена, включена в Румынскую церковь, где не РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T03:06:00+03:00
2025-10-01T03:06:00+03:00
молдавия
россия
сша
майя санду
румынская православная церковь
евросоюз
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
https://ria.ru/20250930/moldavija-2045499054.html
https://ria.ru/20250930/moldaviya-2045492407.html
https://ria.ru/20250930/moldaviya-2045417221.html
https://ria.ru/20250930/tauber-2045439735.html
молдавия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, россия, сша, майя санду, румынская православная церковь, евросоюз, русская православная церковь
Молдавия, Россия, США, Майя Санду, Румынская православная церковь, Евросоюз, Русская православная церковь
Блогер рассказал о последствиях сближения Молдавии с Западом

Блогер Франц: церковь Молдавии будет разрушена при сближении страны с Западом

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Если Молдавия покинет российскую сферу влияния и перейдет на Запад, в ЕС, то Православная церковь Молдавии будет разрушена, включена в Румынскую церковь, где не будут бороться с гей-парадами и абортами, не будут заботиться о защите традиционных ценностей, рассказал журналистам популярный в США блогер православного вероисповедания Конрад Франц.
Ранее Русская православная церковь организовала визит в РФ международной делегации журналистов и блогеров в составе Конрада Франца, Джеймса Делингпола, Томаса Эртла и Джона-Генри Уэстена - они встретилась с представителями РПЦ, государственной власти и общественных объединений, посетили Троице-Сергиеву лавру, а также Переславль-Залесский. До посещения России они побывали в Молдавии и Приднестровье.
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
При ПДС Молдавия обнищала, заявила Таубер
Вчера, 19:40
Конфликт между двумя православными юрисдикциями на территории Молдавии продолжается много лет. Молдавская православная церковь подчиняется Московской патриархии, тогда как Бессарабская митрополия входит в состав Румынской православной церкви.
"Мы общались с людьми в Кишиневе, Тирасполе и в других местах. В Молдавии с церковью происходят ужасные вещи. Например, когда священники и епископы Православной церкви Молдавии пытаются выехать из страны - их останавливают в аэропорту, обыскивают, преследуют. Молодые парни, настроенные пророссийски и процерковно - к ним подходят на улице люди и говорят, что побьют их, если они не перестанут говорить о своих взглядах. В Румынской церкви пытаются подкупать священников Молдавской церкви, чтобы те присоединились к Бессарабской митрополии. Кто-то перерезает электропровода, ведущие к храмам и так далее", - сказал Франц.
Он заметил, что многие американцы настроены против Украины из-за гонений киевских властей на Украинскую православную церковь. "Если бы люди могли понять, что происходит в Молдавии, они тоже поддержали бы церковь и были против Майи Санду и других глобалистских марионеток, которые преследуют церковь в Молдавии. Это именно те вещи, которые вдохновляют американцев и которые им небезразличны", - уверен блогер.
Женщина с флагом Молдавии - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Оппозиция заявила, что не признает выборы в Молдавии из-за нарушений
Вчера, 19:06
Также ему удалось пообщаться с духовенством и верующими в Приднестровье. "Мы спрашивали людей повсюду, прихожан, священников – в Приднестровье нет преследований церкви, потому что у ПМР есть свои границы, они защищены, российское присутствие там действительно необходимо. Если Молдова покинет российскую сферу влияния и перейдет на Запад, в ЕС, то Православная церковь Молдавии станет полностью уязвимой, просто будет разрушена, включена в Румынскую церковь, где не будут бороться с гей-парадами и абортами, не будут заботиться о защите традиционных ценностей", - подчеркнул Франц.
Он отметил, что не верит в то, что Румынская православная церковь выступает в поддержку ЛГБТ*-движения (признано экстремистским и запрещено в России), но подчеркнул, что эта церковь сильно зависима от властей. "В Румынской церкви подчиняются своему правительству, властям Европейского союза, они не могут протестовать против "парадов гордости". Если они это сделают, то будут наказаны. В то время как молдавский народ этому сопротивляется. Когда проходит парад гордости, в ответ они устраивают еще более масштабный парады (в поддержку традиционной семьи – ред.). Они не смогут организовать все это, если Румынская церковь захватит Молдавскую", - заключил Франц.
В свою очередь, американский издатель и публицист Томас Эртл рассказал журналистам, что увидел, как в Православной церкви Молдавии сопротивляются гонениям властей Молдавии и захвату храмов со стороны Румынской церкви. "Один очень старый священник, который служил еще в советское время, сказал, что сейчас преследование церкви со стороны власти в Молдавии стало еще более жестким, чем в советские времена. Но когда мы посещали церкви и спрашивали людей, мы убедились, что прихожане действительно оказывают сопротивление захвату храмов. Больше всего меня поразило сопротивление людей в некоторых сельских храмах - даже бабушки говорили, что будут защищать свою церковь, веру. И это дало мне надежду на то, что люди не будут с этим всем мириться", - отметил Эртл.
Акция протеста оппозиции в Молдове - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Оппозиция обещает добиться признания нарушений на выборах в Молдавии
Вчера, 15:31
Православная церковь Молдавии объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1,3 тысячи приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.
В сентябре архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл в Совете по правам человека ООН обвинил президента Молдавии Майю Санду в безосновательных преследованиях православных в стране. Он рассказал, что в Молдавии есть случаи насильственных попыток перевода приходов православной церкви в другую религиозную юрисдикцию, идут судебные процессы, в рамках которых у Православной церкви Молдовы пытаются отобрать более 800 зданий монастырей и храмов. Ранее Архиепископ Маркелл обвинил Бессарабскую митрополию Румынской православной церкви и румынские власти в попытках силового захвата храмов Молдавской православной церкви. Он также сообщил о крупных суммах, которые тратят патриархия и правительство Румынии на "покупку молдавских приходов". По словам епископа, на эти цели выделяются европейские средства, направленные "на разрушение русского православия".
* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
В Молдавии приговорили к сроку оппозиционного политика Таубер
Вчера, 16:12
 
МолдавияРоссияСШАМайя СандуРумынская православная церковьЕвросоюзРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала