Блогер рассказал о последствиях сближения Молдавии с Западом

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Если Молдавия покинет российскую сферу влияния и перейдет на Запад, в ЕС, то Православная церковь Молдавии будет разрушена, включена в Румынскую церковь, где не будут бороться с гей-парадами и абортами, не будут заботиться о защите традиционных ценностей, рассказал журналистам популярный в США блогер православного вероисповедания Конрад Франц.

Ранее Русская православная церковь организовала визит в РФ международной делегации журналистов и блогеров в составе Конрада Франца, Джеймса Делингпола, Томаса Эртла и Джона-Генри Уэстена - они встретилась с представителями РПЦ, государственной власти и общественных объединений, посетили Троице-Сергиеву лавру, а также Переславль-Залесский . До посещения России они побывали в Молдавии и Приднестровье.

Конфликт между двумя православными юрисдикциями на территории Молдавии продолжается много лет. Молдавская православная церковь подчиняется Московской патриархии , тогда как Бессарабская митрополия входит в состав Румынской православной церкви

"Мы общались с людьми в Кишиневе Тирасполе и в других местах. В Молдавии с церковью происходят ужасные вещи. Например, когда священники и епископы Православной церкви Молдавии пытаются выехать из страны - их останавливают в аэропорту, обыскивают, преследуют. Молодые парни, настроенные пророссийски и процерковно - к ним подходят на улице люди и говорят, что побьют их, если они не перестанут говорить о своих взглядах. В Румынской церкви пытаются подкупать священников Молдавской церкви, чтобы те присоединились к Бессарабской митрополии. Кто-то перерезает электропровода, ведущие к храмам и так далее", - сказал Франц.

Он заметил, что многие американцы настроены против Украины из-за гонений киевских властей на Украинскую православную церковь . "Если бы люди могли понять, что происходит в Молдавии, они тоже поддержали бы церковь и были против Майи Санду и других глобалистских марионеток, которые преследуют церковь в Молдавии. Это именно те вещи, которые вдохновляют американцев и которые им небезразличны", - уверен блогер.

Также ему удалось пообщаться с духовенством и верующими в Приднестровье. "Мы спрашивали людей повсюду, прихожан, священников – в Приднестровье нет преследований церкви, потому что у ПМР есть свои границы, они защищены, российское присутствие там действительно необходимо. Если Молдова покинет российскую сферу влияния и перейдет на Запад, в ЕС , то Православная церковь Молдавии станет полностью уязвимой, просто будет разрушена, включена в Румынскую церковь, где не будут бороться с гей-парадами и абортами, не будут заботиться о защите традиционных ценностей", - подчеркнул Франц.

Он отметил, что не верит в то, что Румынская православная церковь выступает в поддержку ЛГБТ*-движения (признано экстремистским и запрещено в России), но подчеркнул, что эта церковь сильно зависима от властей. "В Румынской церкви подчиняются своему правительству, властям Европейского союза, они не могут протестовать против "парадов гордости". Если они это сделают, то будут наказаны. В то время как молдавский народ этому сопротивляется. Когда проходит парад гордости, в ответ они устраивают еще более масштабный парады (в поддержку традиционной семьи – ред.). Они не смогут организовать все это, если Румынская церковь захватит Молдавскую", - заключил Франц.

В свою очередь, американский издатель и публицист Томас Эртл рассказал журналистам, что увидел, как в Православной церкви Молдавии сопротивляются гонениям властей Молдавии и захвату храмов со стороны Румынской церкви. "Один очень старый священник, который служил еще в советское время, сказал, что сейчас преследование церкви со стороны власти в Молдавии стало еще более жестким, чем в советские времена. Но когда мы посещали церкви и спрашивали людей, мы убедились, что прихожане действительно оказывают сопротивление захвату храмов. Больше всего меня поразило сопротивление людей в некоторых сельских храмах - даже бабушки говорили, что будут защищать свою церковь, веру. И это дало мне надежду на то, что люди не будут с этим всем мириться", - отметил Эртл.

Православная церковь Молдавии объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья. Церковь разделена на шесть епархий и насчитывает около 1,3 тысячи приходов. С 1992 года в стране действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих. Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир (Николай Кантарян) неоднократно выражал сожаление, что нынешние власти страны избегают диалога с Молдавской православной церковью.

В сентябре архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл в Совете по правам человека ООН обвинил президента Молдавии Майю Санду в безосновательных преследованиях православных в стране. Он рассказал, что в Молдавии есть случаи насильственных попыток перевода приходов православной церкви в другую религиозную юрисдикцию, идут судебные процессы, в рамках которых у Православной церкви Молдовы пытаются отобрать более 800 зданий монастырей и храмов. Ранее Архиепископ Маркелл обвинил Бессарабскую митрополию Румынской православной церкви и румынские власти в попытках силового захвата храмов Молдавской православной церкви. Он также сообщил о крупных суммах, которые тратят патриархия и правительство Румынии на "покупку молдавских приходов". По словам епископа, на эти цели выделяются европейские средства, направленные "на разрушение русского православия".