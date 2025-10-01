Молдавия выделила для жителей ПМР 23 тысячи бюллетеней, сообщил Коршунов

ТИРАСПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Власти Молдавии на прошедших парламентских выборах выделили для жителей Приднестровья с молдавскими паспортами всего 23 тысячи бюллетеней, при том, что в Приднестровской Молдавской Республике до 300 тысяч человек имеют молдавское гражданство, сообщил в среду на встрече с журналистами из Дании председатель Верховного Совета (парламента) ПМР Александр Коршунов.
"В Приднестровье, по разным оценкам, проживает 250-300 тысяч граждан Молдовы. Для них открыли 12 участков и выделили 23 тысячи бюллетеней. И эти цифры показывают, как демократическая страна, которая стремится в Европейский Союз, защищает права своих граждан", - сказал Коршунов, слова которого приводит парламентская пресс-служба.
Спикер парламента ПМР напомнил, что для жителей Приднестровья на парламентских выборах открыли в три раза меньше избирательных участков, чем на выборах президента Молдавии. Он указал что 5 избирательных участков перенесли вглубь страны, а молдавские силовые структуры в день голосования из-за якобы угроз минирования перекрывали мосты, соединяющие Приднестровье и Молдавию.
"Если приднестровец с гражданством Болгарии хочет участвовать в выборных процессах в Болгарии, мы не препятствуем. Также с Республикой Молдова. Мы считаем, что граждане Республики Молдова, проживающие в Приднестровье, имеют полное право участвовать в выборах парламента Республики Молдова, президента Республики Молдова. Но у руководства Молдовы, видимо, другая позиция", - отметил Коршунов.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и выступающей за улучшение отношений с Россией оппозицией, которая представлена несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%; оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как внутри страны выборы выиграла оппозиция. Окончательное распределение депутатских мандатов будет зависеть от рассмотрения всех жалоб и требований о пересчете. При этом уже ясно, что ПДС получит большинство мест в 101-местном парламенте, так что Молдавию на ближайшие четыре года снова ждет подконтрольный президенту законодательный орган.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Молдавская оппозиция назвала прошедшие выборы нелегитимными
30 сентября, 19:26