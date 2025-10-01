Молдавия выделила для жителей ПМР 23 тысячи бюллетеней, сообщил Коршунов

ТИРАСПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости. Власти Молдавии на прошедших парламентских выборах выделили для жителей Приднестровья с молдавскими паспортами всего 23 тысячи бюллетеней, при том, что в Приднестровской Молдавской Республике до 300 тысяч человек имеют молдавское гражданство, сообщил в среду на встрече с журналистами из Дании председатель Верховного Совета (парламента) ПМР Александр Коршунов.