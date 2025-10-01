https://ria.ru/20251001/mjunhen-2045575443.html
В Мюнхене сообщили об одном пострадавшем, возможно, связанном со взрывом
В Мюнхене сообщили об одном пострадавшем, возможно, связанном со взрывом - РИА Новости, 01.10.2025
В Мюнхене сообщили об одном пострадавшем, возможно, связанном со взрывом
Полиция Мюнхена сообщила об одном пострадавшем, предположительно, связанном с пожаром в жилом доме в Мюнхене. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T10:46:00+03:00
2025-10-01T10:46:00+03:00
2025-10-01T10:55:00+03:00
в мире
мюнхен
бавария
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045576967_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_e0a64500dfd9eaf3f3b8b6503e5fc0c4.jpg
https://ria.ru/20251001/myunkhen-2045571943.html
мюнхен
бавария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045576967_393:0:3122:2047_1920x0_80_0_0_3ce457efa1a60f59bef56e02b0a5aa02.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мюнхен, бавария, bild
В мире, Мюнхен, Бавария, Bild
В Мюнхене сообщили об одном пострадавшем, возможно, связанном со взрывом
Полиция сообщила о пострадавшем, возможно, связанном с пожаром в жилом доме
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Полиция Мюнхена сообщила об одном пострадавшем, предположительно, связанном с пожаром в жилом доме в Мюнхене.
Ранее полиция сообщала о масштабной операции в связи с пожаром в жилом доме. Таблоид Bild
со ссылкой на источники сообщал, что подрыв в столице Баварии
подготовил и осуществил мужчина в доме своих родителей, после взрыва он погиб. Кроме того, был обнаружен как минимум ещё один человек с огнестрельными ранениями.
"Проходит операция по причине пожара в жилом доме. Кроме того, слышались звуки хлопков. Был найден один пострадавший, который может быть связан с произошедшим. Мы на месте вместе с пожарными", - сообщила полиция в соцести X.
Как сообщал порталу BR24 представитель полиции, связи с Октоберфестом нет. Угрозы для населения также нет. Полиция пока не подтвердила сообщения о выстрелах, погибшем или пострадавших, пишет портал. Кроме того, несколько загоревшихся автомобилей обнаружено недалеко от места пожара в жилом доме в Мюнхене
.
Очевидцы сообщали о десятках полицейских машин и кружащем над местом операции вертолёте. Задержки наблюдаются на линии городской электрички S1, автобусы не останавливаются на остановке Лерхенауэр-штрассе.