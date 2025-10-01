Рейтинг@Mail.ru
В Мюнхене сообщили об одном пострадавшем, возможно, связанном со взрывом - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:46 01.10.2025 (обновлено: 10:55 01.10.2025)
https://ria.ru/20251001/mjunhen-2045575443.html
В Мюнхене сообщили об одном пострадавшем, возможно, связанном со взрывом
В Мюнхене сообщили об одном пострадавшем, возможно, связанном со взрывом - РИА Новости, 01.10.2025
В Мюнхене сообщили об одном пострадавшем, возможно, связанном со взрывом
Полиция Мюнхена сообщила об одном пострадавшем, предположительно, связанном с пожаром в жилом доме в Мюнхене. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T10:46:00+03:00
2025-10-01T10:55:00+03:00
в мире
мюнхен
бавария
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045576967_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_e0a64500dfd9eaf3f3b8b6503e5fc0c4.jpg
https://ria.ru/20251001/myunkhen-2045571943.html
мюнхен
бавария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045576967_393:0:3122:2047_1920x0_80_0_0_3ce457efa1a60f59bef56e02b0a5aa02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мюнхен, бавария, bild
В мире, Мюнхен, Бавария, Bild
В Мюнхене сообщили об одном пострадавшем, возможно, связанном со взрывом

Полиция сообщила о пострадавшем, возможно, связанном с пожаром в жилом доме

© Getty Images / picture alliance / Roland FreundПоврежденные автомобили в Мюнхене, Германия. 1 октября 2025
Поврежденные автомобили в Мюнхене, Германия. 1 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© Getty Images / picture alliance / Roland Freund
Поврежденные автомобили в Мюнхене, Германия. 1 октября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Полиция Мюнхена сообщила об одном пострадавшем, предположительно, связанном с пожаром в жилом доме в Мюнхене.
Ранее полиция сообщала о масштабной операции в связи с пожаром в жилом доме. Таблоид Bild со ссылкой на источники сообщал, что подрыв в столице Баварии подготовил и осуществил мужчина в доме своих родителей, после взрыва он погиб. Кроме того, был обнаружен как минимум ещё один человек с огнестрельными ранениями.
"Проходит операция по причине пожара в жилом доме. Кроме того, слышались звуки хлопков. Был найден один пострадавший, который может быть связан с произошедшим. Мы на месте вместе с пожарными", - сообщила полиция в соцести X.
Как сообщал порталу BR24 представитель полиции, связи с Октоберфестом нет. Угрозы для населения также нет. Полиция пока не подтвердила сообщения о выстрелах, погибшем или пострадавших, пишет портал. Кроме того, несколько загоревшихся автомобилей обнаружено недалеко от места пожара в жилом доме в Мюнхене.
Очевидцы сообщали о десятках полицейских машин и кружащем над местом операции вертолёте. Задержки наблюдаются на линии городской электрички S1, автобусы не останавливаются на остановке Лерхенауэр-штрассе.
Пожарные и полиция на месте взрыва в Мюнхене, Германия. 1 октября 2025 года - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Полиция назвала причину пожара в жилом доме в Мюнхене
10:30
 
В миреМюнхенБаварияBild
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала