В доме в Мюнхене, где прогремел взрыв, нашли мины-ловушки
10:42 01.10.2025 (обновлено: 10:50 01.10.2025)
В доме в Мюнхене, где прогремел взрыв, нашли мины-ловушки
В доме в Мюнхене, где прогремел взрыв, нашли мины-ловушки
Правоохранители нашли мины-ловушки в жилом доме в немецком городе Мюнхен, где ранее, предположительно, произошел взрыв, сообщила местная полиция. РИА Новости, 01.10.2025
2025
В доме в Мюнхене, где прогремел взрыв, нашли мины-ловушки

Полиция нашла мины-ловушки в доме в Мюнхене, где прогремел взрыв

© Getty Images / picture alliance / Roland FreundСотрудники полиции на месте взрыва в Мюнхене, Германия. 1 октября 2025
Сотрудники полиции на месте взрыва в Мюнхене, Германия. 1 октября 2025
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Правоохранители нашли мины-ловушки в жилом доме в немецком городе Мюнхен, где ранее, предположительно, произошел взрыв, сообщила местная полиция.
"В пострадавшем здании были также обнаружены мины-ловушки. Для обезвреживания были привлечены специальные силы", - написала полиция Мюнхена на странице в социальной сети X.
Ранее полиция сообщала о масштабной операции в связи с пожаром в жилом доме. Таблоид Bild со ссылкой на источники сообщал, что подрыв в столице Баварии подготовил и осуществил мужчина в доме своих родителей, после взрыва он погиб. Кроме того, был обнаружен как минимум ещё один человек с огнестрельными ранениями, позднее полиция сообщила о его смерти.
Пожарные и полиция на месте взрыва в Мюнхене, Германия. 1 октября 2025 года - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Полиция назвала причину пожара в жилом доме в Мюнхене
