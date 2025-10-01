https://ria.ru/20251001/mjunhen-2045574577.html
В доме в Мюнхене, где прогремел взрыв, нашли мины-ловушки
В доме в Мюнхене, где прогремел взрыв, нашли мины-ловушки - РИА Новости, 01.10.2025
В доме в Мюнхене, где прогремел взрыв, нашли мины-ловушки
Правоохранители нашли мины-ловушки в жилом доме в немецком городе Мюнхен, где ранее, предположительно, произошел взрыв, сообщила местная полиция. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T10:42:00+03:00
2025-10-01T10:42:00+03:00
2025-10-01T10:50:00+03:00
в мире
мюнхен
бавария
bild
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045575181_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_365ccdc2830ab7d0c3b82230332a86d3.jpg
https://ria.ru/20251001/myunkhen-2045571943.html
мюнхен
бавария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045575181_182:0:1622:1080_1920x0_80_0_0_2cc99f5d56da5e3cdc304d354fb48ad8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мюнхен, бавария, bild
В мире, Мюнхен, Бавария, Bild
В доме в Мюнхене, где прогремел взрыв, нашли мины-ловушки
Полиция нашла мины-ловушки в доме в Мюнхене, где прогремел взрыв