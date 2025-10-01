https://ria.ru/20251001/mjanma-2045653840.html

Освобожденной в Мьянме россиянке помогут с возвращением на родину

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Освобожденная в Мьянме россиянка вскоре получит помощь с возвращением на родину от дипломатов, сообщил РИА Новости вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Иван Мельников. "Захваченную в Мьянме гражданку России освободили при непосредственной помощи российских дипломатов и министерства иностранных дел Российской Федерации. В настоящее время наша соотечественница уже освобождена и находится пока еще на территории Мьянмы. В ближайшее время дипломаты должны будут помочь ей с выездом из страны и возвращением на родину", – сказал он. Посольство России в Республике Союз Мьянма оказало помощь пострадавшей от мошенников россиянке, в настоящее время производится оформление документов для ее экстрадиции с территории Мьянмы и возвращения на родину, сообщили РИА Новости в диппредставительстве ранее. Ранее в СМИ появилась информация, что россиянка попалась на уловку мошенников и не может покинуть территорию Мьянмы.

