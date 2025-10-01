Рейтинг@Mail.ru
21:33 01.10.2025
Мишустин освободил Хорову от должности замминистра здравоохранения
Мишустин освободил Хорову от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Наталью Хорову от должности замминистра здравоохранения РФ, соответствующее распоряжение опубликовано в среду на... РИА Новости, 01.10.2025
Мишустин освободил Хорову от должности замминистра здравоохранения

Мишустин освободил Наталью Хорову от должности замминистра здравоохранения

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Наталью Хорову от должности замминистра здравоохранения РФ, соответствующее распоряжение опубликовано в среду на официальном портале правовых актов.
"Освободить Хорову Наталью Александровну от должности заместителя министра здравоохранения РФ по ее просьбе в связи с наделением полномочиями сенатора РФ", - говорится в документе.
Ранее губернатор Еврейской автономной области Мария Костюк сообщила, что наделила Хорову полномочиями сенатора РФ от правительства региона.
