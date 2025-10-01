https://ria.ru/20251001/mishustin-2045731469.html
Мишустин освободил Хорову от должности замминистра здравоохранения
Мишустин освободил Хорову от должности замминистра здравоохранения - РИА Новости, 01.10.2025
Мишустин освободил Хорову от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Наталью Хорову от должности замминистра здравоохранения РФ, соответствующее распоряжение опубликовано в среду на... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T21:33:00+03:00
2025-10-01T21:33:00+03:00
2025-10-01T21:33:00+03:00
россия
михаил мишустин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564646580_0:179:3005:1869_1920x0_80_0_0_8e9081ca3d17c849566a251649b2d36b.jpg
https://ria.ru/20250818/rosaviatsiya-2036143508.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564646580_138:0:2869:2048_1920x0_80_0_0_41a23d5ffdf4f9b2f1f0716a3ac0b3cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Общество
Мишустин освободил Хорову от должности замминистра здравоохранения
Мишустин освободил Наталью Хорову от должности замминистра здравоохранения