17:01 01.10.2025
Мишустин рассказал о проектах, удостоенных премии в области образования
общество, россия, михаил мишустин, образование
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Образование
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о проектах, удостоенных правительственной премии в области образования в этом году, отметив, что каждый из них обладает высокой практической значимостью.
"Наша церемония - это признание заслуг профессионалов в области образования, серьезного труда авторских коллективов и, конечно, большого числа учителей, воспитателей, наставников. В этом году премиями правительства РФ отмечены 7 значимых исследований самых разных направлений. Каждое из них обладает научной ценностью и высокой практической значимостью, вносят существенный вклад в отечественное образование", - рассказал Мишустин на церемонии награждения.
В сфере медицины – это программа обучения инновационным технологиям в неотложной нейрохирургии, комплекс работ для оказания помощи пациентам с ранами при ЧС, а также система многоуровневой подготовки врачей по востребованным специальностям, как, например, "Лечебное дело".
"Такие учебные пособия для хирургов на сегодняшний день не имеют аналогов среди обучающих материалов в медицинских вузах", - отметил Мишустин.
Важной разработкой глава правительства назвал проект модели госпитальной школы для детей, находящихся на длительном лечении в медицинских организациях. Он рассказал, что в России действуют уже 72 таких школы при медучреждениях в более чем 40 регионах. В них ежегодно учатся свыше 30 тысяч детей.
Лауреатами правительственной премии стали и авторы учебных комплектов, которые помогают ребятам осваивать в школах такие нужные дисциплины, как информатика, биология, математика.
Также высокой наградой были отмечены составители учебников чеченского языка для 5-9 и 10-11 классов Муса Овхадов и Раиса Абдулкадырова.
"У нас большая многонациональная страна, с уникальными языками и самобытными культурами. И работы, направленные на сохранение культурного, многонационального многообразия нашей страны, конечно же, имеют огромное значение... Такие обучающие материалы вносят вклад в укрепление единства наших народов, в передаче традиций и ценностей новым поколениям", - сказал Мишустин.
