На сферу образования выделили 700 миллиардов рублей, заявил Мишустин
Мишустин: на сферу образования в 2026-2028 годах выделили 700 млрд рублей
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Порядка 700 миллиардов рублей предусмотрены в проекте бюджета на 2026-2028 годы на развитие сферы образования, в том числе обновление инфраструктуры, модернизацию оборудования, создание сети университетских кампусов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин
на церемонии вручения премии правительства РФ
в области образования заявил, что кабмин реализует ряд мер, направленных на обеспечение комфортных условия для педагогов.
"В проекте федерального бюджета на следующую трехлетку, который правительство внесло в Государственную думу, предусмотрено порядка 700 млрд", - сказал он.
Российский премьер отметил, что в РФ активно развивается инфраструктура, строятся и обновляются школы, модернизируется материально-техническая база колледжей и вузов, ремонтируются общежития. Продолжается программа создания сети университетских кампусов мирового уровня.