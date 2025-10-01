Рейтинг@Mail.ru
На сферу образования выделили 700 миллиардов рублей, заявил Мишустин - РИА Новости, 01.10.2025
16:39 01.10.2025
На сферу образования выделили 700 миллиардов рублей, заявил Мишустин
Порядка 700 миллиардов рублей предусмотрены в проекте бюджета на 2026-2028 годы на развитие сферы образования, в том числе обновление инфраструктуры,... РИА Новости, 01.10.2025
россия, михаил мишустин, образование
Россия, Михаил Мишустин, Образование
На сферу образования выделили 700 миллиардов рублей, заявил Мишустин

Мишустин: на сферу образования в 2026-2028 годах выделили 700 млрд рублей

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения премий и поощрительных благодарностей правительства РФ в области образования за 2025 год
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения премий и поощрительных благодарностей правительства РФ в области образования за 2025 год
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Порядка 700 миллиардов рублей предусмотрены в проекте бюджета на 2026-2028 годы на развитие сферы образования, в том числе обновление инфраструктуры, модернизацию оборудования, создание сети университетских кампусов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин на церемонии вручения премии правительства РФ в области образования заявил, что кабмин реализует ряд мер, направленных на обеспечение комфортных условия для педагогов.
"В проекте федерального бюджета на следующую трехлетку, который правительство внесло в Государственную думу, предусмотрено порядка 700 млрд", - сказал он.
Российский премьер отметил, что в РФ активно развивается инфраструктура, строятся и обновляются школы, модернизируется материально-техническая база колледжей и вузов, ремонтируются общежития. Продолжается программа создания сети университетских кампусов мирового уровня.
