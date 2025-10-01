На сферу образования выделили 700 миллиардов рублей, заявил Мишустин

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения премий и поощрительных благодарностей правительства РФ в области образования за 2025 год

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения премий и поощрительных благодарностей правительства РФ в области образования за 2025 год

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Порядка 700 миллиардов рублей предусмотрены в проекте бюджета на 2026-2028 годы на развитие сферы образования, в том числе обновление инфраструктуры, модернизацию оборудования, создание сети университетских кампусов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мишустин на церемонии вручения премии правительства РФ в области образования заявил, что кабмин реализует ряд мер, направленных на обеспечение комфортных условия для педагогов.

"В проекте федерального бюджета на следующую трехлетку, который правительство внесло в Государственную думу, предусмотрено порядка 700 млрд", - сказал он.