Большинство компаний обязали перейти на российское ПО, заявил Мишустин
Большинство компаний обязали перейти на российское ПО, заявил Мишустин - РИА Новости, 01.10.2025
Большинство компаний обязали перейти на российское ПО, заявил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что к 2030 году 80% российских компаний из ключевых отраслей должны перейти на отечественное программное обеспечение
2025-10-01
2025-10-01T13:59:00+03:00
2025-10-01T13:59:00+03:00
Большинство компаний обязали перейти на российское ПО, заявил Мишустин
Мишустин: 80% российских компаний должны перейти на отечественное ПО к 2030 году
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что к 2030 году 80% российских компаний из ключевых отраслей должны перейти на отечественное программное обеспечение - это должны быть конкурентоспособные продукты, не уступающие зарубежным аналогам.
Об этом он заявил в своем видеообращении к участникам и гостям Международного форума цифровых технологий в сфере транспорта и логистики "Цифровая транспортация 2025".
"К 2030 году 80% организаций ключевых отраслей должны использовать отечественное программное обеспечение. Такую задачу поставил президент. Это должны быть конкурентоспособные продукты, не уступающие зарубежным аналогам, для чего нашей ИТ-индустрии созданы все необходимые условия", - сказал Мишустин
.
Он выразил уверенность, что в ходе форума его участники смогут совместными усилиями выработать практические предложения, отвечающие современным вызовам, расширить взаимовыгодное сотрудничество.