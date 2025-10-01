Большинство компаний обязали перейти на российское ПО, заявил Мишустин

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что к 2030 году 80% российских компаний из ключевых отраслей должны перейти на отечественное программное обеспечение - это должны быть конкурентоспособные продукты, не уступающие зарубежным аналогам.

Об этом он заявил в своем видеообращении к участникам и гостям Международного форума цифровых технологий в сфере транспорта и логистики "Цифровая транспортация 2025".

"К 2030 году 80% организаций ключевых отраслей должны использовать отечественное программное обеспечение. Такую задачу поставил президент. Это должны быть конкурентоспособные продукты, не уступающие зарубежным аналогам, для чего нашей ИТ-индустрии созданы все необходимые условия", - сказал Мишустин