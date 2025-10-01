Рейтинг@Mail.ru
Большинство компаний обязали перейти на российское ПО, заявил Мишустин - РИА Новости, 01.10.2025
13:59 01.10.2025
Большинство компаний обязали перейти на российское ПО, заявил Мишустин
Большинство компаний обязали перейти на российское ПО, заявил Мишустин
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что к 2030 году 80% российских компаний из ключевых отраслей должны перейти на отечественное программное обеспечение РИА Новости, 01.10.2025
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Большинство компаний обязали перейти на российское ПО, заявил Мишустин

Мишустин: 80% российских компаний должны перейти на отечественное ПО к 2030 году

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что к 2030 году 80% российских компаний из ключевых отраслей должны перейти на отечественное программное обеспечение - это должны быть конкурентоспособные продукты, не уступающие зарубежным аналогам.
Об этом он заявил в своем видеообращении к участникам и гостям Международного форума цифровых технологий в сфере транспорта и логистики "Цифровая транспортация 2025".
"К 2030 году 80% организаций ключевых отраслей должны использовать отечественное программное обеспечение. Такую задачу поставил президент. Это должны быть конкурентоспособные продукты, не уступающие зарубежным аналогам, для чего нашей ИТ-индустрии созданы все необходимые условия", - сказал Мишустин.
Он выразил уверенность, что в ходе форума его участники смогут совместными усилиями выработать практические предложения, отвечающие современным вызовам, расширить взаимовыгодное сотрудничество.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Мишустин рассказал о запуске новых производств в России
29 сентября, 18:53
 
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
